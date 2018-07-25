Наша рецензия

Байопик о нью-йоркском гангстере «Кодекс Готти» был задуман ещё в 2011 году, а его премьера несколько раз откладывалась, пока наконец-то не состоялась в мае на Каннском кинофестивале. Мягко говоря, успеха у критиков тогда фильм Кевина Коннолли не имел. Ещё на этапе пре-продакшна к участию в проекте приглашали таких звёзд как Джо Пеши, Аль Пачино и Линдси Лохан, но никто в конце концов не согласился. Никто, кроме Джона Траволты. Пожалуй, его актёрскую игру можно назвать главным…