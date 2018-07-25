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Gotti Кодекс Готти 2017 / США
4.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Кодекс Готти»

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Наша рецензия

Байопик о нью-йоркском гангстере «Кодекс Готти» был задуман ещё в 2011 году, а его премьера несколько раз откладывалась, пока наконец-то не состоялась в мае на Каннском кинофестивале. Мягко говоря, успеха у критиков тогда фильм Кевина Коннолли не имел. Ещё на этапе пре-продакшна к участию в проекте приглашали таких звёзд как Джо Пеши, Аль Пачино и Линдси Лохан, но никто в конце концов не согласился. Никто, кроме Джона Траволты. Пожалуй, его актёрскую игру можно назвать главным…

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Анри Кириа 25 июля 2018, 20:12
Оценка
Один из самых неудачных и нудных фильмов с Траволтой. Люблю этого актера, но фильм разочаровал.
25 июля 2018, 20:12 Ответить
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