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Октябрьское небо, 1999

1999 / США
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Октябрь 1957 года. На орбиту Земли впервые запущен советский спутник «Мир». Американцы не хотят отставать в «космической гонке» и разрабатывают собственные ракеты. Юноша по имени Хомер живет в небольшом городе, расположенном в Западной Вирджинии. Несмотря на то что родители хотели бы видеть сына шахтером, больше всего на свете он мечтает заниматься кораблестроением. Все свободное время юноша посвящает созданию своего космического корабля. Станут ли грезы Хомера реальностью? Удастся ли ему запустить созданную ракету в небо?

  • Фильм основан на реальных событиях. Основой для сценария послужила автобиографическая книга Rocket Boys («Ракетные мальчики»), написанная Хомером Хикэмом. 
  • В США премьера картины состоялась 19 февраля, в день рождения реального Хомера Хикэма. 
  • Съемки фильма должны были завершиться 10 мая 1998 года, однако последний съемочный день состоялся 30 апреля – на одиннадцать дней раньше запланированного срока.
  • Действие разворачивается в Западной Вирджинии, но из-за проблем с погодой съемки были перенесены в штат Теннесси. По иронии судьбы в Теннесси погода также исполнилось и задержала съемочный процесс на две недели.
  • Изначально фильм должен был называться так же, как и книга – «Ракетные мальчики», но продюсеры решили заменить название, посчитав его непривлекательным для аудитории.

В октябре 1957 года произошло событие эпохального значения. Советский Союз впервые в истории человечества запустил на земную орбиту первый «Спутник». Мир стал другим.

Запуск советской ракеты произвел неизгладимое впечатление на мальчика по имени Хомер Хикэм из небольшого шахтерского городка Колвуд в Западной Вирджинии. Всерьез «заболевший» космосом, Хомер решает построить собственную ракету. В этом ему начинают помогать трое друзей и школьная учительница. Однако отец Хомера, шахтер — работяга, видящий сына только в роли продолжателя своего нелегкого дела, категорически противится стремлениям своего ребенка.

Но, несмотря ни на что, мальчик сделает все возможное и невозможное, чтобы его мечта стала явью…

8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 19 февраля 1999
Премьера онлайн 19 февраля 1999
Премьера в мире 19 февраля 1999
Возраст 6+
Режиссер
Джо Джонстон
Джо Джонстон
В ролях
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Лора Дерн
Лора Дерн
Крис Купер
Крис Купер
Крис Оуэн
Крис Оуэн
Уильям Ли Скотт
Уильям Ли Скотт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Октябрьское небо 2 постера
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Октябрьское небо
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