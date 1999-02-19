Октябрьское небо, 1999

Октябрь 1957 года. На орбиту Земли впервые запущен советский спутник «Мир». Американцы не хотят отставать в «космической гонке» и разрабатывают собственные ракеты. Юноша по имени Хомер живет в небольшом городе, расположенном в Западной Вирджинии. Несмотря на то что родители хотели бы видеть сына шахтером, больше всего на свете он мечтает заниматься кораблестроением. Все свободное время юноша посвящает созданию своего космического корабля. Станут ли грезы Хомера реальностью? Удастся ли ему запустить созданную ракету в небо?
В октябре 1957 года произошло событие эпохального значения. Советский Союз впервые в истории человечества запустил на земную орбиту первый «Спутник». Мир стал другим.
Запуск советской ракеты произвел неизгладимое впечатление на мальчика по имени Хомер Хикэм из небольшого шахтерского городка Колвуд в Западной Вирджинии. Всерьез «заболевший» космосом, Хомер решает построить собственную ракету. В этом ему начинают помогать трое друзей и школьная учительница. Однако отец Хомера, шахтер — работяга, видящий сына только в роли продолжателя своего нелегкого дела, категорически противится стремлениям своего ребенка.
Но, несмотря ни на что, мальчик сделает все возможное и невозможное, чтобы его мечта стала явью…