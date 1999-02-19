Октябрьское небо, 1999

В октябре 1957 года произошло событие эпохального значения. Советский Союз впервые в истории человечества запустил на земную орбиту первый «Спутник». Мир стал другим.



Запуск советской ракеты произвел неизгладимое впечатление на мальчика по имени Хомер Хикэм из небольшого шахтерского городка Колвуд в Западной Вирджинии. Всерьез «заболевший» космосом, Хомер решает построить собственную ракету. В этом ему начинают помогать трое друзей и школьная учительница. Однако отец Хомера, шахтер — работяга, видящий сына только в роли продолжателя своего нелегкого дела, категорически противится стремлениям своего ребенка.



Но, несмотря ни на что, мальчик сделает все возможное и невозможное, чтобы его мечта стала явью…