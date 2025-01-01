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Цитаты из фильма Кодекс Готти
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Цитаты
John Gotti
Слушай меня внимательно. Ты больше никогда не встретишь такого, как я, даже если проживёшь пять тысяч лет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Gotti
Почему бы тебе не взять мороженое, пиццу или что-нибудь ещё.
Peter
Я мороженое не люблю.
John Gotti
Возьми шоколадные палочки, ты их обожаешь, возьми их.
Frankie
И пиццу я тоже не люблю.
John Gotti
Как насчёт кино? Тебе нравится, как называется этот фильм, про спагетти, фрикадельки или что-то такое. Пойдём посмотри его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Gotti
Нил мне всегда говорил: «Босс есть босс есть босс». Не титулы делают человека, а человек — титулы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Gotti
Каждый день, что я жив — это как "п##д#й" для правительства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Neil Dellacroce
Забавно. Все эти чёртовы записи и суды, и мы тратим всё время, чтобы быть на шаг впереди игры, а этот чёртов рак, я тебе скажу... Это самый настоящий "пошёл на х#й".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Neil Dellacroce
Я не сомневаюсь, что остальные семьи поддержат тебя, но только если у тебя будет поддержка всех пяти районов:
[считает на пальцах]
Neil Dellacroce
Квинс, Бруклин, Манхэттен, Стейтен-Айленд, Бронкс. А?
[сжимает руку в кулак]
Neil Dellacroce
Это кулак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Gotti
Нил всегда говорил: «Эта наша жизнь — чудесная жизнь... если тебе сходит с рук.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Gotti
Позволь спросить тебя кое-что. Ты посадишь этих хороших людей в тюрьму только потому, что они гордятся своей страной? Так? Мой адвокат на линии? Ждёт твоего звонка.
John Gotti
Деньги на залог есть? С процентами. Отправляй их к чёрту!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Gotti
Это не РИКО, это ФРИКО!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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