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Киноафиша Фильмы Кодекс Готти Цитаты из фильма Кодекс Готти

Цитаты из фильма Кодекс Готти

John Gotti Слушай меня внимательно. Ты больше никогда не встретишь такого, как я, даже если проживёшь пять тысяч лет.
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John Gotti Почему бы тебе не взять мороженое, пиццу или что-нибудь ещё.
Peter Я мороженое не люблю.
John Gotti Возьми шоколадные палочки, ты их обожаешь, возьми их.
Frankie И пиццу я тоже не люблю.
John Gotti Как насчёт кино? Тебе нравится, как называется этот фильм, про спагетти, фрикадельки или что-то такое. Пойдём посмотри его.
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John Gotti Нил мне всегда говорил: «Босс есть босс есть босс». Не титулы делают человека, а человек — титулы.
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John Gotti Каждый день, что я жив — это как "п##д#й" для правительства.
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Neil Dellacroce Забавно. Все эти чёртовы записи и суды, и мы тратим всё время, чтобы быть на шаг впереди игры, а этот чёртов рак, я тебе скажу... Это самый настоящий "пошёл на х#й".
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Neil Dellacroce Я не сомневаюсь, что остальные семьи поддержат тебя, но только если у тебя будет поддержка всех пяти районов:
[считает на пальцах]
Neil Dellacroce Квинс, Бруклин, Манхэттен, Стейтен-Айленд, Бронкс. А?
[сжимает руку в кулак]
Neil Dellacroce Это кулак.
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John Gotti Нил всегда говорил: «Эта наша жизнь — чудесная жизнь... если тебе сходит с рук.»
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John Gotti Позволь спросить тебя кое-что. Ты посадишь этих хороших людей в тюрьму только потому, что они гордятся своей страной? Так? Мой адвокат на линии? Ждёт твоего звонка.
John Gotti Деньги на залог есть? С процентами. Отправляй их к чёрту!
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John Gotti Это не РИКО, это ФРИКО!
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