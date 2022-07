1 Love, Rosie Ralf Wengenmayr 1:03

2 A Letter from Boston Ralf Wengenmayr 0:33

3 We Keep in Touch, Okay ? Ralf Wengenmayr 2:51

4 I Promise, I'm Gonna Be a Good Mummy (Katie's Theme) Ralf Wengenmayr 1:06

5 Can I Be Godfather ? Ralf Wengenmayr 1:29

6 Please, Come Visit, Okay ? Ralf Wengenmayr 1:46

7 I Wasn't Ready to Be a Dad, Anyway Ralf Wengenmayr 1:35

8 You Forgot Your 18th Birthday Ralf Wengenmayr 0:53

9 Rosie Dunne, Can I Take You to the Dance ? Ralf Wengenmayr 3:00