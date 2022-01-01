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Кристиан Диттер
Кристиан Диттер
Christian Ditter
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Кристиан Диттер
Christian Ditter
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Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Гессен, ФРГ (Германия)
Биография Кристиана Диттера
Родился в 1977 году. Гессен, ФРГ (Германия).
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Фильмография Кристиана Диттера
В активном поиске
мелодрама, комедия
2016, США
6.0
С любовью, Рози
комедия, мелодрама
2014, Великобритания / США
8.0
Вики, маленький викинг 2
2011, Германия
6.0
Деревенские крокодилы
семейный
2009, Германия
5.0
Французский для начинающих
комедия, мелодрама
2006, Германия / Франция
7.0
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