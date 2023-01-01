Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Синдром Петрушки
Фильмы похожие на Синдром Петрушки
Синдром Петрушки
2014 / Россия / Швейцария / Германия
Смотреть трейлер
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Синдром Петрушки
Вся информация о фильме
Руби Спаркс
комедия, мелодрама
2012, США
7.0
Праведник
военный, драма, исторический
2023, Россия
8.0
Доктор Лиза
драма, биография
2019, Россия
7.0
Петровы в гриппе
драма
2021, Россия / Франция / Швейцария
6.0
Дом Солнца
драма
2010, Россия
7.0
Бумажный солдат
драма
2008, Россия
7.0
Под электрическими облаками
драма
2015, Россия / Польша / Украина
5.0
Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма
2010, Германия / Россия / Франция
5.0
Событие
драма
2009, Россия
5.0
Покаяние
драма
1987, СССР
7.0
Дом дураков
драма
2002, Россия / Франция
8.0
Просточеловек
драма
2022, Россия
0.0
Последняя ночь
драма
2015, США
6.0
Предел желаний
драма
1982, СССР
6.0
Метеоидиот
драма
2008, Россия / Германия / Италия / Нидерланды / Финляндия
6.0
Жена керосинщика
драма
1988, СССР
6.0
Космос как предчувствие
драма
2005, Россия
6.0
Легенда о Сурамской крепости
драма
1984, Грузия / СССР
6.0
Жанна
драма
2022, Россия
6.0
Дело
драма
2021, Россия
4.0
Мой легионер
драма
2021, Бельгия / Франция
6.0
Котел
драма
2020, Россия
5.0
Кислота
драма
2018, Россия
6.0
Райские кущи
драма
2015, Россия
4.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить