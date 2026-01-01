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Наталья Иохвидова
Natalya Iokhvidova
Киноафиша
Персоны
Наталья Иохвидова
Наталья Иохвидова
Natalya Iokhvidova
Дата рождения
29 марта 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Натальи Иохвидовой
Родилась 29 марта 1965 года. Братск, СССР (Россия).
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