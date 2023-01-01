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Синдром Петрушки Синдром Петрушки
Киноафиша Фильмы Синдром Петрушки Награды и номинации фильма Синдром Петрушки
Синдром Петрушки 2014 / Россия / Швейцария / Германия
6.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации фильма Синдром Петрушки

Вся информация о фильме
Кинотавр 2015 Кинотавр 2015
Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»
Победитель
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
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2023, США, триллер
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2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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Я делаю шаг
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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Заложники
2023, США, триллер
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