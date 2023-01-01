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Синдром Петрушки Синдром Петрушки
Киноафиша Фильмы Синдром Петрушки Синдром Петрушки, 2014: актеры и роли
Синдром Петрушки 2014 / Россия / Швейцария / Германия
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Синдром Петрушки, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Елена Хазанова Елена Хазанова
В ролях
Евгений Миронов Евгений Миронов Yevgeny Mironov Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова Мераб Нинидзе Мераб Нинидзе Merab Ninidze Зураб Кипшидзе Александр Кузнецов Александр Кузнецов Алина Гвасалия Алина Гвасалия Alina Gvasalia Алексей Любимов
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