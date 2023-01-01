Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Крушение"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Синдром Петрушки
Синдром Петрушки, 2014: актеры и роли
Синдром Петрушки
2014 / Россия / Швейцария / Германия
Трейлер
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Синдром Петрушки, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Елена Хазанова
В ролях
Евгений Миронов
Yevgeny Mironov
Чулпан Хаматова
Мераб Нинидзе
Merab Ninidze
Зураб Кипшидзе
Александр Кузнецов
Алина Гвасалия
Alina Gvasalia
Алексей Любимов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
13 изгнаний дьявола
Отзывы
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Отзвуки прошлого
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, вестерн
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове