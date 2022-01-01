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Алина Гвасалия
Алина Гвасалия
Alina Gvasalia
О персоне
Фильмография
Алина Гвасалия
Alina Gvasalia
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Дата рождения
10 мая 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Ташкент, Узбекистан
Рост
165 см
Биография Алины Гвасалии
Родилась 10 мая 1992 года. Ташкент, Узбекистан.
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Фильмография Алины Гвасалии
Синдром Петрушки
драма
2014, Россия / Швейцария / Германия
7.0
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