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Пролетая над гнездом Петрушки Экранизацию романа Дины Рубиной «Синдром Петрушки», которую осуществила Елена Хазанова, швейцарский кинорежиссер родом из Москвы, – можно назвать, без преувеличения, виртуозной: в фильме заявлено сразу несколько беспроигрышно-неисчерпаемых тематических линий, и каждая из них максимально элегантно сведена на нет, чтобы авторам, не дай бог, не сказать чего-нибудь определенного. Тут как бы полно гофманианы, могущей привести аккурат в царство «Господина оформителя»:…