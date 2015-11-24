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Синдром Петрушки Синдром Петрушки
Киноафиша Фильмы Синдром Петрушки Отзывы о фильме «Синдром Петрушки»
Синдром Петрушки 2014 / Россия / Швейцария / Германия
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Синдром Петрушки»

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Наша рецензия

Пролетая над гнездом Петрушки Экранизацию романа Дины Рубиной «Синдром Петрушки», которую осуществила Елена Хазанова, швейцарский кинорежиссер родом из Москвы, – можно назвать, без преувеличения, виртуозной: в фильме заявлено сразу несколько беспроигрышно-неисчерпаемых тематических линий, и каждая из них максимально элегантно сведена на нет, чтобы авторам, не дай бог, не сказать чего-нибудь определенного. Тут как бы полно гофманианы, могущей привести аккурат в царство «Господина оформителя»:…

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Peperuda 24 ноября 2015, 00:42
Дина Рубина-одна из любимейших современных писателей и я с нетерпением ждала премьеру с замечательными актерами. Но увы...фильм полностью разочаровал✊ Очень слабенький сценарий, режиссура тоже не на высоте, в итоге из прекрасного романа получилось невнятное повествование непонятно чего. Даже прекрасная игра Хаматовой не спасла фильм. Миронов тоже умница, сделал все с душой, только вот кажется мне, что очень он утончен для Пети, не его это роль...✊ Ставлю 3 из 10
24 ноября 2015, 00:42 Ответить
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