[первые реплики]

Заставка Из пепла Разрушения возникли Сообщества. Их защищала Граница. Все воспоминания о прошлом были стерты.

Йонас После Разрушения мы начали всё заново, создав новое общество — общество истинного равенства. Правила были основой этого равенства. Мы учились им с самого детства. Правила, такие как: говори точно, носи назначенную одежду, принимай утренние лекарства, соблюдай комендантский час, никогда не лги.

Йонас Меня зовут Йонас. У меня нет фамилии. Никто из нас не имел. В тот день, накануне распределения, признаюсь, я боялся. Завтра нам назначат работу, нашу цель. Казалось, все уже знали свою. Только я — нет. Я был потерян. Мне всегда казалось, что я вижу вещи — иначе; вижу то, чего другие не видят. Я никому не говорил. Я не хотел выделяться. Кто хотел бы?

Эшер [звонок велосипедного звонка] Йонас!

Фиона Извините, мы опоздали. Я уговорила Эшера попрощаться с Учителем.

Йонас Приму извинения.

Йонас [продолжается закадровый рассказ] Эшер и Фиона. Мы были друзьями всю жизнь. Эшер — мальчик, который всех рассмешил. Фиона — девочка, которая всех улыбала.

Эшер [стоящий на педалях велосипеда] ... Отмени! Кто бы ни слушал, пожалуйста, пожалуйста, не делайте меня заместителем канцлера по утилизации! Пожалуйста!