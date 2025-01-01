Меню
Chief Elder Когда у людей есть свобода выбора, они выбирают неправильно — каждый раз без исключения.
The Giver Её звали Розмари. Она была моей дочерью. Я любил её.
Chief Elder Точность в языке.
The Giver [смеётся] Я не мог быть точнее.
Jonas В твоих инструкциях сказано, что я могу врать. А ты врёшь?
The Giver О, постоянно. В основном для собственного развлечения. Но тебе я врать не буду.
Jonas А как мне знать, что это не враньё?
[Дарующий тихо смеётся]
Jonas ...Я понял, что знать, что это такое, — не то же самое, что знать, как это ощущается.
Jonas Это было как воспоминание, но там была Фиона.
The Giver Тебе приснился сон.
Jonas Какой?
The Giver Сон. Сочетание реальности, фантазии, эмоций и того, что ты ел на ужин. Ты перестал принимать свои уколы, да?
Jonas Эмоции были настолько сильны. И на свадьбе — все вместе, смеются и танцуют, старые с молодыми, невеста и жених... Там было что-то, но другое, не то, что у нас.
The Giver Да. У нас этого больше нет.
Jonas Что ты имеешь в виду под «этим»?
The Giver Я говорю о том, что ты чувствуешь к другому человеку. И разум не может этого объяснить, и ты... не можешь заставить это исчезнуть.
Jonas Что это?
The Giver Любовь. Это называется любовью.
The Giver Воспоминания — это не просто прошлое. Они определяют наше будущее. Ты можешь всё изменить. Ты можешь сделать мир лучше.
[первые реплики]
Заставка Из пепла Разрушения возникли Сообщества. Их защищала Граница. Все воспоминания о прошлом были стерты.
Йонас После Разрушения мы начали всё заново, создав новое общество — общество истинного равенства. Правила были основой этого равенства. Мы учились им с самого детства. Правила, такие как: говори точно, носи назначенную одежду, принимай утренние лекарства, соблюдай комендантский час, никогда не лги.
Йонас Меня зовут Йонас. У меня нет фамилии. Никто из нас не имел. В тот день, накануне распределения, признаюсь, я боялся. Завтра нам назначат работу, нашу цель. Казалось, все уже знали свою. Только я — нет. Я был потерян. Мне всегда казалось, что я вижу вещи — иначе; вижу то, чего другие не видят. Я никому не говорил. Я не хотел выделяться. Кто хотел бы?
Эшер [звонок велосипедного звонка] Йонас!
Фиона Извините, мы опоздали. Я уговорила Эшера попрощаться с Учителем.
Йонас Приму извинения.
Йонас [продолжается закадровый рассказ] Эшер и Фиона. Мы были друзьями всю жизнь. Эшер — мальчик, который всех рассмешил. Фиона — девочка, которая всех улыбала.
Эшер [стоящий на педалях велосипеда] ... Отмени! Кто бы ни слушал, пожалуйста, пожалуйста, не делайте меня заместителем канцлера по утилизации! Пожалуйста!
Йонас [продолжается закадровый рассказ] Мы жили в мире, где отличия были запрещены. Не было «популярных». Нет славы. Нет проигравших и победителей. Наши Старейшины устранили всё это, чтобы не было конфликтов между нами. Страх, боль, зависть, ненависть — это были не слова, а звуки. Их эхо ушло туда, где история. Меня спрашивают, должен ли я извиняться за то, что сделал. Решайте сами.
Fiona У меня нет слов, чтобы это описать.
[Йонас целует её]
Jonas Фиона, это только начало. Гораздо больше.
[целует её]
Chief Elder's Assistant Что они делают?
Jonas Фиона, что ты чувствуешь?
Fiona У меня нет слов, чтобы это описать.
The Giver Мы — единственные, кто это понимает.
Jonas Тогда это наша вина — твоя, моя и всех Приёмников, снова и снова, снова и снова. Должен быть способ показать им, дать им воспоминания, чтобы они поняли.
The Giver Да.
Jonas Потому что если ты не можешь чувствовать... в чём тогда смысл?
The Giver А что же можно сделать?
The Giver У тебя есть смелость. Позволь дать тебе силу.
[последние реплики]
Jonas Жаль, что меня не было, когда воспоминания вернулись. Они были правдой. Старейшины и их правила — ложь, так что я не извиняюсь. Я знал, что Фиона в безопасности, что увижу её снова и что держу будущее в своих руках.
[дальнее пение]
Jonas Дарующий привёл нас сюда, в этот дом. Это было настоящее. Где-то далеко позади меня, там, где я был раньше, мне показалось, что я слышу музыку. Возможно, это было лишь эхо, но этого было достаточно. Оно приведёт нас всех домой.
Jonas Ашер, есть кое-что, что я должен сделать — это правильно, но вроде как против правил.
Asher Если это правильно, как это может быть против правил?
Jonas Есть вещи, которые я узнал, а ты не знаешь, и не можешь знать, не потому что это твоя вина...
Главный Старейшина Номер 51, Эшер. Непослушный, небрежный. Иногда те, кто больше всего нуждается в ответственности, учатся лучше всего, став ее практиками. Оператор дрона. Спасибо за твоё детство.
Эшер Можешь оставить!
The Giver [хватается за него] У меня нет способа подготовить тебя к тому, что я собираюсь сделать сейчас. Можешь утешаться тем, что ты полностью беспомощен.
[вздыхает]
The Giver Если что-либо из этого окажется для тебя слишком тяжёлым, скажи мне немедленно.
Jonas У меня просто...
[погружается в транс]
The Giver Всё связано, всё — это равновесие. Где есть добро, там всегда есть и зло. Они — два...
Jonas Покажи мне ещё.
The Giver Пойдём прогуляемся.
[пододвигается на стуле для следующего видения]
The Giver Настоящая, на своих ногах.
The Giver Видишь ли, никто в нашем Сообществе не помнит прошлого. Только я. Когда Старейшинам нужна помощь в вопросах, выходящих за пределы их опыта, я даю им мудрость. Теперь это твоя роль — направлять их в настоящем, используя воспоминания о прошлом.
The Giver Как и музыка, есть нечто, что не увидишь глазами, нечто... что живет глубоко внутри тебя. Что-то, что эти утренние уколы отнимают.
Jonas Я думал, эти уколы для нашего здоровья.
The Giver Нет. Они что-то убирают.
Jonas Что?
The Giver Эмоции.
Jonas Ты имеешь в виду чувства?
The Giver Чувства — это мимолётное, на поверхности, а эмоции — очень глубокие, первобытные. Они остаются. Теперь, Джонас, ты, возможно, не понимаешь, где ты и что происходит, но не думай о том, что видишь. Слушай. Слушай то, что зовёт изнутри.
Chief Elder Йонас, чем ты и Приемник на самом деле занимаетесь?
Jonas По моим правилам, я не могу рассказывать.
Mother Она Старшая. Йонас, она просто хочет помочь.
Jonas Ты прав.
[к Старшей]
Jonas Но Приемнику не говори, что я тебе это сказал.
Chief Elder Даю слово.
Jonas Мы целый день сидим в креслах и молчим, а потом, когда время заканчивается, я возвращаюсь сюда, и утром всё повторяется заново.
Jonas Прошу прощения.
[без ответа]
Jonas Прошу прощения?
The Giver Не говори так. «Прошу прощения». Больше никогда не извиняйся передо мной. Здесь и сейчас — не время. «Прошу прощения» — это автоматическая вежливость. Это ничего не значит.
Jonas Прошу прощения. Мне жаль. Я хотел сказать...
Jonas Отец, ты меня любишь?
Mother Джонас, точность в словах. Пожалуйста.
Lilly Что значит «любить»?
Father [беру Габриэля] Я его взял, Лилли
Mother [к Лилли] Джонас употребил слово настолько устаревшее, что оно уже не имеет значения. Поняла?
Father [к Джонасу] Если спросить «Тебе со мной хорошо?» — ответ будет, конечно, да; или, гордятся ли мама и я твоими успехами? Конечно, гордимся. Ты понимаешь?
Jonas Я не ошибался. ЭТО было ошибкой. Они не уничтожили убийство. Они принесли его домой. Просто назвали по-другому.
Chief Elder [начало ее речи при выпуске] Начало... Из хаоса и беспорядка, из великой боли и страданий. Из смятения, зависти и ненависти родилось решение: сообщества. Спокойные, прекрасные места, где хаос превращался в гармонию.
Jonas [о жилище Дарителя] Эшер и я раньше соревновались, кто смелее подойдёт к его дому. Он стоял прямо на Краю. Все слышали истории о том, как люди пропадали на Краю и больше не возвращались, а тут мне говорят, что я буду каждый день приближаться к нему, всю оставшуюся жизнь.
