The GiverВоспоминания — это не просто прошлое. Они определяют наше будущее. Ты можешь всё изменить. Ты можешь сделать мир лучше.
[первые реплики]
ЗаставкаИз пепла Разрушения возникли Сообщества. Их защищала Граница. Все воспоминания о прошлом были стерты.
ЙонасПосле Разрушения мы начали всё заново, создав новое общество — общество истинного равенства. Правила были основой этого равенства. Мы учились им с самого детства. Правила, такие как: говори точно, носи назначенную одежду, принимай утренние лекарства, соблюдай комендантский час, никогда не лги.
ЙонасМеня зовут Йонас. У меня нет фамилии. Никто из нас не имел. В тот день, накануне распределения, признаюсь, я боялся. Завтра нам назначат работу, нашу цель. Казалось, все уже знали свою. Только я — нет. Я был потерян. Мне всегда казалось, что я вижу вещи — иначе; вижу то, чего другие не видят. Я никому не говорил. Я не хотел выделяться. Кто хотел бы?
Йонас[продолжается закадровый рассказ] Эшер и Фиона. Мы были друзьями всю жизнь. Эшер — мальчик, который всех рассмешил. Фиона — девочка, которая всех улыбала.
Эшер[стоящий на педалях велосипеда] ... Отмени! Кто бы ни слушал, пожалуйста, пожалуйста, не делайте меня заместителем канцлера по утилизации! Пожалуйста!
Йонас[продолжается закадровый рассказ] Мы жили в мире, где отличия были запрещены. Не было «популярных». Нет славы. Нет проигравших и победителей. Наши Старейшины устранили всё это, чтобы не было конфликтов между нами. Страх, боль, зависть, ненависть — это были не слова, а звуки. Их эхо ушло туда, где история. Меня спрашивают, должен ли я извиняться за то, что сделал. Решайте сами.
The GiverУ тебя есть смелость. Позволь дать тебе силу.
[последние реплики]
JonasЖаль, что меня не было, когда воспоминания вернулись. Они были правдой. Старейшины и их правила — ложь, так что я не извиняюсь. Я знал, что Фиона в безопасности, что увижу её снова и что держу будущее в своих руках.
[дальнее пение]
JonasДарующий привёл нас сюда, в этот дом. Это было настоящее. Где-то далеко позади меня, там, где я был раньше, мне показалось, что я слышу музыку. Возможно, это было лишь эхо, но этого было достаточно. Оно приведёт нас всех домой.
JonasАшер, есть кое-что, что я должен сделать — это правильно, но вроде как против правил.
AsherЕсли это правильно, как это может быть против правил?
JonasЕсть вещи, которые я узнал, а ты не знаешь, и не можешь знать, не потому что это твоя вина...
Главный СтарейшинаНомер 51, Эшер. Непослушный, небрежный. Иногда те, кто больше всего нуждается в ответственности, учатся лучше всего, став ее практиками. Оператор дрона. Спасибо за твоё детство.
The GiverВидишь ли, никто в нашем Сообществе не помнит прошлого. Только я. Когда Старейшинам нужна помощь в вопросах, выходящих за пределы их опыта, я даю им мудрость. Теперь это твоя роль — направлять их в настоящем, используя воспоминания о прошлом.
The GiverКак и музыка, есть нечто, что не увидишь глазами, нечто... что живет глубоко внутри тебя. Что-то, что эти утренние уколы отнимают.
The GiverЧувства — это мимолётное, на поверхности, а эмоции — очень глубокие, первобытные. Они остаются. Теперь, Джонас, ты, возможно, не понимаешь, где ты и что происходит, но не думай о том, что видишь. Слушай. Слушай то, что зовёт изнутри.
Chief ElderЙонас, чем ты и Приемник на самом деле занимаетесь?
Mother[к Лилли]Джонас употребил слово настолько устаревшее, что оно уже не имеет значения. Поняла?
Father[к Джонасу]Если спросить «Тебе со мной хорошо?» — ответ будет, конечно, да; или, гордятся ли мама и я твоими успехами? Конечно, гордимся. Ты понимаешь?
JonasЯ не ошибался. ЭТО было ошибкой. Они не уничтожили убийство. Они принесли его домой. Просто назвали по-другому.
Chief Elder[начало ее речи при выпуске]Начало... Из хаоса и беспорядка, из великой боли и страданий. Из смятения, зависти и ненависти родилось решение: сообщества. Спокойные, прекрасные места, где хаос превращался в гармонию.
Jonas[о жилище Дарителя]Эшер и я раньше соревновались, кто смелее подойдёт к его дому. Он стоял прямо на Краю. Все слышали истории о том, как люди пропадали на Краю и больше не возвращались, а тут мне говорят, что я буду каждый день приближаться к нему, всю оставшуюся жизнь.