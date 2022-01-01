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Киноафиша Фильмы Посвященный Посвященный, 2014: актеры и роли
The Giver Посвященный 2014 / США
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85 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Посвященный, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Нойс Филлип Нойс Phillip Noyce
В ролях
Брентон Туэйтс Брентон Туэйтс Brenton Thwaites Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Александр Скарсгард Александр Скарсгард Alexander Skarsgard Кэти Холмс Кэти Холмс Katie Holmes Тэйлор Свифт Тэйлор Свифт Taylor Swift Камерон Монахэн Камерон Монахэн Cameron Monaghan Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Эмма Тремблэ Эмма Тремблэ Emma Tremblay
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