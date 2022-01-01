Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Посвященный
Посвященный, 2014: актеры и роли
The Giver
Посвященный
2014 / США
Трейлер
8.0
Оцените
85
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Посвященный, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Нойс
Phillip Noyce
В ролях
Брентон Туэйтс
Brenton Thwaites
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Александр Скарсгард
Alexander Skarsgard
Кэти Холмс
Katie Holmes
Тэйлор Свифт
Taylor Swift
Камерон Монахэн
Cameron Monaghan
Джефф Бриджес
Jeff Bridges
Эмма Тремблэ
Emma Tremblay
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть