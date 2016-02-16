«Посвященный» (который в оригинале «Дающий»: The Giver, хотя, по естественным причинам, название нельзя было перевести буквально – получилось бы двусмысленное черт-те что), снятый по мотивам одноименного романа Лоис Лоури 1993 года, следует, как может показаться поначалу, в кильватере экранизаций «Голодных игр» Сьюзен Коллинз и «Дивергента» Вероники Рот. Такой же, вроде бы, подростковый бунт в мире антиутопии, похожая история любви, плюс…
Родителям моим в детстве, наверное, такое кино бы понравилось. Некоторые параллели, может, они заметили бы и оценили. Всё ж таки в лучшей на свете стране жили, бережно оберегаемые от дурного иноземного влияния. А кто там был Дающим? там вроде только Берущие были... А собсно, большинство народа и было дающим. Сейчас, думается, у нас не то что Берущие, а всё больше Отбирающие. Потому что на другое ума нету. Зато разных всяких эмоций по этому поводу никто не отнимает, переживай скока хошь.
Короче, замшелый какой-то сюжет. Что ничего хорошего в этом торжестве прагматизма нет, ясно сразу. Могли бы компенсировать залихватским экшеном, но его кот наплакал.
Более-менее герой Бриджеса интересен. Терпилой его назначили, конечно, но до многого он своим умом дошел. Такой глас вопиющего. Почему только он Вопиющим стал не раньше, чем у них там наперекосяк дело пошло?
И где они брали ресурсы для своих нехилых технологий? изначально удачно место выбрали и там поселились?
Самый классные моменты это замечательный младенчик и ещё финал. Эмоционально сильная нарезка в конце уделывает всё остальное, потому что кадры живые.
Пацанчик, который оперировал летающей хреновиной, недавно неплохо зажег в фильме Mall. Своеобразно, конечно, зажег, стиль у него такой, флегматично-вдумчивый. a
5/10
Я а Бессона совсем не верю, будет Французская матрица✊
Присутствуют казусы: был на лысой скале, а следующий кадр вокруг неожиданно высится лес.
Из 10 на твердую 4ку
Правда фильм поначалу взял слишком высокую планку и сценаристы до конца ее выдержать не смогли. Все ближе к концу упростилось и закончилось ПОЛНЫМ пшиком.В целом впечатление осталось хорошее,но из за концовки 7.5 поставлю.
Согласен✊
Это прямо научный термин какой то✊ ❗️ . Кто такие адекватные крысы?? И соответственно не адекватные✊
Бу га га, меня так еще никто не провоцировал✊ Какой ужас, Фроги это твой товарищ??✊
Немножко подождать, и Люся бессоновская на все вопросы ответит ✊ . Ей там много чего в голову прилетело.
Если серьезно, то думается, что важнее не способ, а отношение. Инфа без эмоций не сохраняется надолго. Лишить эмоций - лишить памяти и жизни в принципе.
ООО щет, до меня только сейчас дошло. Да ладно?? Жестко, но почему то мне напрашивался именно этот финал. ✌️ Книга видать так себе, но кино получилось достойное. Актеры, почти все нигде не видны, рожи вроде старые, но приятные. Ситуация не выглядит вообщем тяжелой, если бы не убийства детей. Но не понятно чем это оправдано? Не хватка еды? Старые это понятно все, но дети..
Сама по себе гора, не понятно откуда взялась, что ей помогает управлять погодой? Откуда энергия? Дроны. На кой хер они вообще нужны? Тем более пилоты. Мерил Стрип, та еще бабулька, но блин она же тоже все помнит!? Тогда Бриджес ей конкурент, зачем она его держала в принципе? Не понятно. Тем более если понимала чем это грозит (всем). На чем основано удовлетворение в обществе? То есть нет базы. Секс, страх, конкуренция - этого нет, а что в замен? Правила? Ну это не надежно. И все на самом деле похоже на фильм ОСТРОВ с Макгрегором, там все более цинично и понятно, всех тупо выращивали на органы, а тут...
Да и Бриджес, интересовался всем, кроме того что надо - а что с другими людьми на планете, и как они то живут??? Спасла хорошая постановка и актеры. ЧБ эффект конечно хуже чем в ГГ2, и спецухи нет , но вполне 810
PS- я бы с воспоминаниями больше бы обыграл. Почему надо вспоминать какие то рваные шаблоны, слонов, Анти-Террористическую Операцию Американцев во Въетнаме, танцы Турков - как будто туристическая брошюрка. ✊ . Почему не удлинить воспоминания, которые бы направляли бы его на определенные выводы? Например: концлагерь в Дахау - как его сжигают в печи и РЕЙВЫ 90-х или концерт НИРВАНЫ под ЛСД, замерзшая экспедиция Смита и нападение папуасов на Кука (где он и Смит и Кук). Передоз, кома, рождение, полет, падение и наконец групавуха у Калигулы! Потом финал - подлет атомной балистической ракеты, вспышка, и и и и Бриджес говорит: - "сынок, выбор за тобой". Но какой тут к черту выбор? Тут мне кажется и нет никакого выбора для 16 летнего пацана. Совсем нет.
PPS - Гейб 10\10
✊
Да да, это вообще суть американской идеи, для масс - НЕ ПРОПУСКАЙ УКОЛЫ, И ТЫ СТАНЕШЬ КОГДА НИБУДЬ СУПЕР ГЕРОЕМ✊ ✊
Авторизация по e-mail