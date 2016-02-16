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«Посвященный» (который в оригинале «Дающий»: The Giver, хотя, по естественным причинам, название нельзя было перевести буквально – получилось бы двусмысленное черт-те что), снятый по мотивам одноименного романа Лоис Лоури 1993 года, следует, как может показаться поначалу, в кильватере экранизаций «Голодных игр» Сьюзен Коллинз и «Дивергента» Вероники Рот. Такой же, вроде бы, подростковый бунт в мире антиутопии, похожая история любви, плюс…