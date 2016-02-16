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Посвященный Посвященный
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The Giver Посвященный 2014 / США
7.9 Оцените
87 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Посвященный»

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Наша рецензия

«Посвященный» (который в оригинале «Дающий»: The Giver, хотя, по естественным причинам, название нельзя было перевести буквально – получилось бы двусмысленное черт-те что), снятый по мотивам одноименного романа Лоис Лоури 1993 года, следует, как может показаться поначалу, в кильватере экранизаций «Голодных игр» Сьюзен Коллинз и «Дивергента» Вероники Рот. Такой же, вроде бы, подростковый бунт в мире антиутопии, похожая история любви, плюс…

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fanbunga 16 февраля 2016, 02:24
Так вот он какой, коммунизм!✊

Родителям моим в детстве, наверное, такое кино бы понравилось. Некоторые параллели, может, они заметили бы и оценили. Всё ж таки в лучшей на свете стране жили, бережно оберегаемые от дурного иноземного влияния. А кто там был Дающим? там вроде только Берущие были... А собсно, большинство народа и было дающим. Сейчас, думается, у нас не то что Берущие, а всё больше Отбирающие. Потому что на другое ума нету. Зато разных всяких эмоций по этому поводу никто не отнимает, переживай скока хошь.

Короче, замшелый какой-то сюжет. Что ничего хорошего в этом торжестве прагматизма нет, ясно сразу. Могли бы компенсировать залихватским экшеном, но его кот наплакал.

Более-менее герой Бриджеса интересен. Терпилой его назначили, конечно, но до многого он своим умом дошел. Такой глас вопиющего. Почему только он Вопиющим стал не раньше, чем у них там наперекосяк дело пошло?

И где они брали ресурсы для своих нехилых технологий? изначально удачно место выбрали и там поселились?

Самый классные моменты это замечательный младенчик и ещё финал. Эмоционально сильная нарезка в конце уделывает всё остальное, потому что кадры живые.

Пацанчик, который оперировал летающей хреновиной, недавно неплохо зажег в фильме Mall. Своеобразно, конечно, зажег, стиль у него такой, флегматично-вдумчивый. a

5/10
16 февраля 2016, 02:24 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:25
Цитата (fanbunga, 28/08/2014 - 21:35:13):Люся бессоновская

Я а Бессона совсем не верю, будет Французская матрица✊
16 февраля 2016, 02:25 Ответить
Соседка 16 февраля 2016, 02:25
Бестолковый фильм. Есть много хороших утопий. Это же крайне упрощенный фильм. Ни приятных эмоций, ни впечатлений. Такое кино смотрят дома по TV после часу, когда больше ни на что сил не остается.

Присутствуют казусы: был на лысой скале, а следующий кадр вокруг неожиданно высится лес.

Из 10 на твердую 4ку
16 февраля 2016, 02:25 Ответить
maxwel 16 февраля 2016, 02:25
Философский такой фильм неожиданно оказался и сентиментальный, совсем не в духе дивергента и голодных игр. Эмоций много в фильме, иногда приятных, иногда нет. Циникам точно не понравится, возможно еще эгоисты не в восторге будут или любители бурного драйва.

Правда фильм поначалу взял слишком высокую планку и сценаристы до конца ее выдержать не смогли. Все ближе к концу упростилось и закончилось ПОЛНЫМ пшиком.В целом впечатление осталось хорошее,но из за концовки 7.5 поставлю.
16 февраля 2016, 02:25 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:25
Цитата (maxwel, 30/08/2014 - 10:30:41):

Согласен✊
16 февраля 2016, 02:25 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:25
Цитата (Aprokatin, 02/09/2014 - 13:34:07): адекватность крысы!



Это прямо научный термин какой то✊ ❗️ . Кто такие адекватные крысы?? И соответственно не адекватные✊
16 февраля 2016, 02:25 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:25
Цитата (Aprokatin, 02/09/2014 - 13:30:28):который может понравиться только ничего не видевшим подросткам и тем, кто остановился на их уровне развития.





Бу га га, меня так еще никто не провоцировал✊ Какой ужас, Фроги это твой товарищ??✊
16 февраля 2016, 02:25 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 02:26
Ответ на сообщение Toporock от 26/08/2014 - 19:57:05




Немножко подождать, и Люся бессоновская на все вопросы ответит ✊ . Ей там много чего в голову прилетело.

Если серьезно, то думается, что важнее не способ, а отношение. Инфа без эмоций не сохраняется надолго. Лишить эмоций - лишить памяти и жизни в принципе.
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:26
Цитата (StasO, 26/08/2014 - 01:28:44):В романе все довольно мутно на эту тему. В первом романе, написанном в 1993 году, по которому снят этот фильм, Джонас и Гейб типа умирают от переохлаждения.

ООО щет, до меня только сейчас дошло. Да ладно?? Жестко, но почему то мне напрашивался именно этот финал. ✌️ Книга видать так себе, но кино получилось достойное. Актеры, почти все нигде не видны, рожи вроде старые, но приятные. Ситуация не выглядит вообщем тяжелой, если бы не убийства детей. Но не понятно чем это оправдано? Не хватка еды? Старые это понятно все, но дети..

Сама по себе гора, не понятно откуда взялась, что ей помогает управлять погодой? Откуда энергия? Дроны. На кой хер они вообще нужны? Тем более пилоты. Мерил Стрип, та еще бабулька, но блин она же тоже все помнит!? Тогда Бриджес ей конкурент, зачем она его держала в принципе? Не понятно. Тем более если понимала чем это грозит (всем). На чем основано удовлетворение в обществе? То есть нет базы. Секс, страх, конкуренция - этого нет, а что в замен? Правила? Ну это не надежно. И все на самом деле похоже на фильм ОСТРОВ с Макгрегором, там все более цинично и понятно, всех тупо выращивали на органы, а тут...

Да и Бриджес, интересовался всем, кроме того что надо - а что с другими людьми на планете, и как они то живут??? Спасла хорошая постановка и актеры. ЧБ эффект конечно хуже чем в ГГ2, и спецухи нет , но вполне 810

PS- я бы с воспоминаниями больше бы обыграл. Почему надо вспоминать какие то рваные шаблоны, слонов, Анти-Террористическую Операцию Американцев во Въетнаме, танцы Турков - как будто туристическая брошюрка. ✊ . Почему не удлинить воспоминания, которые бы направляли бы его на определенные выводы? Например: концлагерь в Дахау - как его сжигают в печи и РЕЙВЫ 90-х или концерт НИРВАНЫ под ЛСД, замерзшая экспедиция Смита и нападение папуасов на Кука (где он и Смит и Кук). Передоз, кома, рождение, полет, падение и наконец групавуха у Калигулы! Потом финал - подлет атомной балистической ракеты, вспышка, и и и и Бриджес говорит: - "сынок, выбор за тобой". Но какой тут к черту выбор? Тут мне кажется и нет никакого выбора для 16 летнего пацана. Совсем нет.

PPS - Гейб 10\10

16 февраля 2016, 02:26 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:26
А так , тема очень интересная. Ведь что такое опыт? По сути, это и есть наша душа, геном, короче информация. Мясо, кости, слезы, всего лишь оставляет следы, что бы следующий и следующий прошел этот уровень без потерь. Куда прошел? не знаю, но может и никуда. Но это ли не бессмертие? Геном хочет что бы ты не умер, но в целом сам по себе бессмертен и готов к потере мясатебя (но не себя). Кто оставляет нам память о том , что медведь это смерть? Тот кого он загрыз? Как, он же умер? Что если ребята мы и так на этом острове, и память о предыдущем опыте у нас стирается, путем не сложного механизма - СМЕРТЬЮ и РОЖДЕНИЕМ. А остается информация только о том, как пройти это препятствие дальше, не отношение к препятствию, а именно способ. Не смысл его прохождения, а сам факт, что надо идти дальше и дальше и дальше... Что бы было, если бы нам прилетела информация в голову, о всех наших прошлых жизнях???
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
Toporock 16 февраля 2016, 02:26
Цитата (peacefrog, 21/08/2014 - 21:07:37):

Да да, это вообще суть американской идеи, для масс - НЕ ПРОПУСКАЙ УКОЛЫ, И ТЫ СТАНЕШЬ КОГДА НИБУДЬ СУПЕР ГЕРОЕМ✊ ✊
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
khaos11 17 февраля 2016, 00:00
Щас сабж вроде как "Посвященный" звучит.
17 февраля 2016, 00:00 Ответить
leadraven 17 февраля 2016, 00:00
Всё как всегда: тупые подростки рушат систему.
17 февраля 2016, 00:00 Ответить
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