Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нимфоманка: Часть 2 Нимфоманка: Часть 2
Киноафиша Фильмы Нимфоманка: Часть 2 Отзывы о фильме «Нимфоманка: Часть 2»
Nymphomaniac: Part Two Нимфоманка: Часть 2 2014 / Дания / Бельгия / Франция / Германия / Великобритания
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Нимфоманка: Часть 2»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/01/2014 - 23:20:28):

Лягушкин, это не корректно. Дождись ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/01/2014 - 23:20:28):Триер подумал: а чем я хуже какого-то Джексона..

сомневаюсь, а то бы мы получили первую мейнстримовую порнушку в 3д...хотя с учетом того количество шлака, что щаз снимают в 3д, это сомнительный титул...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ivkrot 2 апреля 2015, 12:51
часть первая - жизнь Пи

часть вторая - жизнь Зды
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ivkrot, 07/03/2014 - 11:36:56):

Потрясающее наблюдение✊ Это все что ты понял из этого фильма?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 09/03/2014 - 12:27:59


Я думаю, что товарищ прав. Это экранизация Триером примерно такого же литературного материала, как и в театральной постановке "Монологи ва...." ( никак не могу вспомнить какое там было слово; что-то похожее на медицинский термин ), для участия в которой выстроилась целая очередь известных актрис, хотевших таким способом заполучить себе имидж людей супер-толерантных и либеральных взглядов. ✊ Поэтому Ларса фон Триера вполне можно понять: надо же избавляться от клейма фашиста.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 10/03/2014 - 23:29:37):надо же избавляться от клейма фашиста.



Я думаю, ему все равно на клейма, он уже давно это показывает всем своим видом и творчеством. Да и сейчас модно в мире быть Фашистом✊ .

И думаю что он снимал кино не про влагалище совсем, а про целый комплекс человеческих комплексов и стереотипов. Так что не соглашусь с Вами ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 11/03/2014 - 20:04:23


Тогда получается, что Тинто Брасс снимал фильмы про сокровенные тайны женской души и своим творчеством в комическом аспекте глубоко исследовал интимную сторону жизни людей.✊

Так вот оказывается почему так интересно смотреть лучшие из его фильмов, такие как: "Подглядывающий", "Почта Тинто Брасса", "Шалунья", "Нарушая запреты", а я и не догадывался.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 11/03/2014 - 23:54:04):Тогда получается, что Тинто Брасс снимал фильмы про сокровенные тайны женской души и своим творчеством



Тинто Брасс, своим фильмом должен возбуждать (не интерес)✊ . А вот Триер врядли кого то возбудил своим фильмом, скорее наоборот. В том то и суть, он не эротику снимал.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 12/03/2014 - 10:29:47): А вот Триер врядли кого то возбудил своим фильмом, скорее наоборот. В том то и суть, он не эротику снимал.

В этом и причина, почему фильм не интересно, а порой невозможно смотреть. Когда фильм заявлен на одну тему, а визуальный ряд не соответствует и по сути представляет из себя смесь всех жанров современного кино, то и получается "ни то ни сё". Если эротику заменять разговорами, то смотреть будет нечего.✊ Не может имя режиссёра быть гарантией качества картины, фильмы штучный товар. И у Куросавы есть снятые в начале потрясающие картины и полная фигня в конце творческого пути. И фильмы надо снимать для зрителя, чтобы он ногами голосовал, какая картина выдающаяся, а какая "ничто". Иначе Герман не снял бы "чёрт знает что", вместо того, чтобы обыграть в картине сюжет романа и снять фантастику не хуже Голливуда и при этом сделать свой авторский фильм ( "арт-хаус" ).✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 12/03/2014 - 13:17:06):И фильмы надо снимать для зрителя, чтобы он ногами голосовал, какая картина выдающаяся, а какая "ничто". Иначе Герман не снял бы "чёрт знает что", вместо того, чтобы обыграть в картине сюжет романа и снять фантастику не хуже Голливуда и при этом сделать свой авторский фильм ( "арт-хаус" ).



Ну я зритель, мне понравилось✊ Значит угадал режиссер. У каждого кино, свой зритель. Герман тоже молодец, мне понравилось. Ничто это типа Тор или 300 спартанцев вторая часть, то что забудешь при выходе из зала. А тут надо думать, разговоры, там и есть самый важный момент. Хотя соглашусь, это не для большинства снято✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 13/03/2014 - 00:15:09):Значит угадал режиссер. У каждого кино, свой зритель... Хотя соглашусь, это не для большинства снято

В этом и проблема режиссера и его последних фильмов - я не поверю, что он снимал такое "кино" специально для узкого круга зрителей ( "киноманов" ) и не мечтал о максимально широкой аудитории фильма, просто так получилось, да и не могло получиться иначе, если автор задумывая картину, упростил себе задачу и решил показывать только "отхожие места" средневековья, как образ всего средневековья, как будто бы ничего человеческого в людях того времени не было.✊ Ведь сюжет книги, перекочевавший в фильм, максимально привлекателен для зрителя и ничего отталкивающего в нём не было. А что касается распространенного мнения о том, что у каждого фильма свой зритель, считаю это зависит от качества картины и ни от чего более - можно и нужно делать картину такой, чтобы её захотели посмотреть все зрители или почти все; и ничего кроме "специфического" сюжета в некоторых фильмах этому не препятствует. Смотрят же "поголовно" авторские фильмы Тарантино, как раньше Куросавы или других грандов кинематографа и ранние фильмы Германа в том числе.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 13/03/2014 - 16:18:11):только "отхожие места" средневековья, как образ всего средневековья, как будто бы ничего человеческого в людях того времени не было.

А что, Средневековье кончилось??
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 16/03/2014 - 23:00:05):А что, Средневековье кончилось??

Философский ответ: " А что такое Средневековье? "✊ Ведь почти в том же тысячелетии живём.✌️ Иной раз такое заметишь... ✊

И как это Герману удалось так точно передать средневековье?✊ Может он "всё" это уже где-то видел? ✊ Неужели в России??? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 18/03/2014 - 00:15:54):Неужели в России???





"Ваша пресловутая эпоха Возрождения, самая кровавая эпоха..."
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 18/03/2014 - 23:09:35):"Ваша пресловутая эпоха Возрождения, самая кровавая эпоха..."

Вы заметили самый характерный признак так называемой эпохи Возрождения, шапочку?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 18 февраля 2016, 09:40
Аналогично: фильм сложился только после второй части.

Интересная идея - состарить Мартин. Совсем другой бы фильм получился. Еще более гротескный наверняка. Вторую часть пришлось бы выбросить.

Как избитая, униженная -дальше некуда, Джо глядя в небо произносит "заполни все мои дырочки" - так только Шарлотта может, мне кажется.

Кстати, как по-вашему, финальный выстрел кому адресован? поговорить не с кем, не смотрят мои знакомые такое кино✊
18 февраля 2016, 09:40 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Темная гавань 1 комментарий
Пташка 1 комментарий
Тьма: Вторжение
Тьма: Вторжение 1 комментарий
Наследие: Застывшая кровь
Наследие: Застывшая кровь 1 комментарий
Повелители улиц 1 комментарий
Мы умираем молодыми
Мы умираем молодыми 1 комментарий
Легендарное ограбление
Легендарное ограбление 1 комментарий
По долгу службы
По долгу службы 1 комментарий
Ритм-секция
Ритм-секция 1 комментарий
Русская невеста
Русская невеста 1 комментарий
100 дней на жизнь 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши