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Нимфоманка: Часть 2
Отзывы о фильме «Нимфоманка: Часть 2»
Nymphomaniac: Part Two
Нимфоманка: Часть 2
2014 / Дания / Бельгия / Франция / Германия / Великобритания
Трейлер
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/01/2014 - 23:20:28):
Лягушкин, это не корректно. Дождись ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/01/2014 - 23:20:28):
Триер подумал: а чем я хуже какого-то Джексона..
сомневаюсь, а то бы мы получили первую мейнстримовую порнушку в 3д...хотя с учетом того количество шлака, что щаз снимают в 3д, это сомнительный титул...
2 апреля 2015, 12:51
0
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ivkrot
2 апреля 2015, 12:51
часть первая - жизнь Пи
часть вторая - жизнь Зды
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ivkrot, 07/03/2014 - 11:36:56):
Потрясающее наблюдение✊ Это все что ты понял из этого фильма?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 09/03/2014 - 12:27:59
Я думаю, что товарищ прав. Это экранизация Триером примерно такого же литературного материала, как и в театральной постановке "Монологи ва...." ( никак не могу вспомнить какое там было слово; что-то похожее на медицинский термин ), для участия в которой выстроилась целая очередь известных актрис, хотевших таким способом заполучить себе имидж людей супер-толерантных и либеральных взглядов. ✊ Поэтому Ларса фон Триера вполне можно понять: надо же избавляться от клейма фашиста.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 10/03/2014 - 23:29:37):
надо же избавляться от клейма фашиста.
Я думаю, ему все равно на клейма, он уже давно это показывает всем своим видом и творчеством. Да и сейчас модно в мире быть Фашистом✊ .
И думаю что он снимал кино не про влагалище совсем, а про целый комплекс человеческих комплексов и стереотипов. Так что не соглашусь с Вами ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 11/03/2014 - 20:04:23
Тогда получается, что Тинто Брасс снимал фильмы про сокровенные тайны женской души и своим творчеством в комическом аспекте глубоко исследовал интимную сторону жизни людей.✊
Так вот оказывается почему так интересно смотреть лучшие из его фильмов, такие как: "Подглядывающий", "Почта Тинто Брасса", "Шалунья", "Нарушая запреты", а я и не догадывался.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 11/03/2014 - 23:54:04):
Тогда получается, что Тинто Брасс снимал фильмы про сокровенные тайны женской души и своим творчеством
Тинто Брасс, своим фильмом должен возбуждать (не интерес)✊ . А вот Триер врядли кого то возбудил своим фильмом, скорее наоборот. В том то и суть, он не эротику снимал.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 12/03/2014 - 10:29:47):
А вот Триер врядли кого то возбудил своим фильмом, скорее наоборот. В том то и суть, он не эротику снимал.
В этом и причина, почему фильм не интересно, а порой невозможно смотреть. Когда фильм заявлен на одну тему, а визуальный ряд не соответствует и по сути представляет из себя смесь всех жанров современного кино, то и получается "ни то ни сё". Если эротику заменять разговорами, то смотреть будет нечего.✊ Не может имя режиссёра быть гарантией качества картины, фильмы штучный товар. И у Куросавы есть снятые в начале потрясающие картины и полная фигня в конце творческого пути. И фильмы надо снимать для зрителя, чтобы он ногами голосовал, какая картина выдающаяся, а какая "ничто". Иначе Герман не снял бы "чёрт знает что", вместо того, чтобы обыграть в картине сюжет романа и снять фантастику не хуже Голливуда и при этом сделать свой авторский фильм ( "арт-хаус" ).✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 12/03/2014 - 13:17:06):
И фильмы надо снимать для зрителя, чтобы он ногами голосовал, какая картина выдающаяся, а какая "ничто". Иначе Герман не снял бы "чёрт знает что", вместо того, чтобы обыграть в картине сюжет романа и снять фантастику не хуже Голливуда и при этом сделать свой авторский фильм ( "арт-хаус" ).
Ну я зритель, мне понравилось✊ Значит угадал режиссер. У каждого кино, свой зритель. Герман тоже молодец, мне понравилось. Ничто это типа Тор или 300 спартанцев вторая часть, то что забудешь при выходе из зала. А тут надо думать, разговоры, там и есть самый важный момент. Хотя соглашусь, это не для большинства снято✊
2 апреля 2015, 12:51
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 13/03/2014 - 00:15:09):
Значит угадал режиссер. У каждого кино, свой зритель... Хотя соглашусь, это не для большинства снято
В этом и проблема режиссера и его последних фильмов - я не поверю, что он снимал такое "кино" специально для узкого круга зрителей ( "киноманов" ) и не мечтал о максимально широкой аудитории фильма, просто так получилось, да и не могло получиться иначе, если автор задумывая картину, упростил себе задачу и решил показывать только "отхожие места" средневековья, как образ всего средневековья, как будто бы ничего человеческого в людях того времени не было.✊ Ведь сюжет книги, перекочевавший в фильм, максимально привлекателен для зрителя и ничего отталкивающего в нём не было. А что касается распространенного мнения о том, что у каждого фильма свой зритель, считаю это зависит от качества картины и ни от чего более - можно и нужно делать картину такой, чтобы её захотели посмотреть все зрители или почти все; и ничего кроме "специфического" сюжета в некоторых фильмах этому не препятствует. Смотрят же "поголовно" авторские фильмы Тарантино, как раньше Куросавы или других грандов кинематографа и ранние фильмы Германа в том числе.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 13/03/2014 - 16:18:11):
только "отхожие места" средневековья, как образ всего средневековья, как будто бы ничего человеческого в людях того времени не было.
А что, Средневековье кончилось??
2 апреля 2015, 12:51
0
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 16/03/2014 - 23:00:05):
А что, Средневековье кончилось??
Философский ответ: " А что такое Средневековье? "✊ Ведь почти в том же тысячелетии живём.✌️ Иной раз такое заметишь... ✊
И как это Герману удалось так точно передать средневековье?✊ Может он "всё" это уже где-то видел? ✊ Неужели в России??? ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Очевидец, 18/03/2014 - 00:15:54):
Неужели в России???
"Ваша пресловутая эпоха Возрождения, самая кровавая эпоха..."
2 апреля 2015, 12:51
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 18/03/2014 - 23:09:35):
"Ваша пресловутая эпоха Возрождения, самая кровавая эпоха..."
Вы заметили самый характерный признак так называемой эпохи Возрождения, шапочку?
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
18 февраля 2016, 09:40
Аналогично: фильм сложился только после второй части.
Интересная идея - состарить Мартин. Совсем другой бы фильм получился. Еще более гротескный наверняка. Вторую часть пришлось бы выбросить.
Как избитая, униженная -дальше некуда, Джо глядя в небо произносит "заполни все мои дырочки" - так только Шарлотта может, мне кажется.
Кстати, как по-вашему, финальный выстрел кому адресован? поговорить не с кем, не смотрят мои знакомые такое кино✊
18 февраля 2016, 09:40
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Лягушкин, это не корректно. Дождись ✊
сомневаюсь, а то бы мы получили первую мейнстримовую порнушку в 3д...хотя с учетом того количество шлака, что щаз снимают в 3д, это сомнительный титул...
часть вторая - жизнь Зды
Потрясающее наблюдение✊ Это все что ты понял из этого фильма?✊
Я думаю, что товарищ прав. Это экранизация Триером примерно такого же литературного материала, как и в театральной постановке "Монологи ва...." ( никак не могу вспомнить какое там было слово; что-то похожее на медицинский термин ), для участия в которой выстроилась целая очередь известных актрис, хотевших таким способом заполучить себе имидж людей супер-толерантных и либеральных взглядов. ✊ Поэтому Ларса фон Триера вполне можно понять: надо же избавляться от клейма фашиста.✊
Я думаю, ему все равно на клейма, он уже давно это показывает всем своим видом и творчеством. Да и сейчас модно в мире быть Фашистом✊ .
И думаю что он снимал кино не про влагалище совсем, а про целый комплекс человеческих комплексов и стереотипов. Так что не соглашусь с Вами ✊
Тогда получается, что Тинто Брасс снимал фильмы про сокровенные тайны женской души и своим творчеством в комическом аспекте глубоко исследовал интимную сторону жизни людей.✊
Так вот оказывается почему так интересно смотреть лучшие из его фильмов, такие как: "Подглядывающий", "Почта Тинто Брасса", "Шалунья", "Нарушая запреты", а я и не догадывался.✊
Тинто Брасс, своим фильмом должен возбуждать (не интерес)✊ . А вот Триер врядли кого то возбудил своим фильмом, скорее наоборот. В том то и суть, он не эротику снимал.✊
В этом и причина, почему фильм не интересно, а порой невозможно смотреть. Когда фильм заявлен на одну тему, а визуальный ряд не соответствует и по сути представляет из себя смесь всех жанров современного кино, то и получается "ни то ни сё". Если эротику заменять разговорами, то смотреть будет нечего.✊ Не может имя режиссёра быть гарантией качества картины, фильмы штучный товар. И у Куросавы есть снятые в начале потрясающие картины и полная фигня в конце творческого пути. И фильмы надо снимать для зрителя, чтобы он ногами голосовал, какая картина выдающаяся, а какая "ничто". Иначе Герман не снял бы "чёрт знает что", вместо того, чтобы обыграть в картине сюжет романа и снять фантастику не хуже Голливуда и при этом сделать свой авторский фильм ( "арт-хаус" ).✊
Ну я зритель, мне понравилось✊ Значит угадал режиссер. У каждого кино, свой зритель. Герман тоже молодец, мне понравилось. Ничто это типа Тор или 300 спартанцев вторая часть, то что забудешь при выходе из зала. А тут надо думать, разговоры, там и есть самый важный момент. Хотя соглашусь, это не для большинства снято✊
В этом и проблема режиссера и его последних фильмов - я не поверю, что он снимал такое "кино" специально для узкого круга зрителей ( "киноманов" ) и не мечтал о максимально широкой аудитории фильма, просто так получилось, да и не могло получиться иначе, если автор задумывая картину, упростил себе задачу и решил показывать только "отхожие места" средневековья, как образ всего средневековья, как будто бы ничего человеческого в людях того времени не было.✊ Ведь сюжет книги, перекочевавший в фильм, максимально привлекателен для зрителя и ничего отталкивающего в нём не было. А что касается распространенного мнения о том, что у каждого фильма свой зритель, считаю это зависит от качества картины и ни от чего более - можно и нужно делать картину такой, чтобы её захотели посмотреть все зрители или почти все; и ничего кроме "специфического" сюжета в некоторых фильмах этому не препятствует. Смотрят же "поголовно" авторские фильмы Тарантино, как раньше Куросавы или других грандов кинематографа и ранние фильмы Германа в том числе.
А что, Средневековье кончилось??
Философский ответ: " А что такое Средневековье? "✊ Ведь почти в том же тысячелетии живём.✌️ Иной раз такое заметишь... ✊
И как это Герману удалось так точно передать средневековье?✊ Может он "всё" это уже где-то видел? ✊ Неужели в России??? ✊
"Ваша пресловутая эпоха Возрождения, самая кровавая эпоха..."
Вы заметили самый характерный признак так называемой эпохи Возрождения, шапочку?
Интересная идея - состарить Мартин. Совсем другой бы фильм получился. Еще более гротескный наверняка. Вторую часть пришлось бы выбросить.
Как избитая, униженная -дальше некуда, Джо глядя в небо произносит "заполни все мои дырочки" - так только Шарлотта может, мне кажется.
Кстати, как по-вашему, финальный выстрел кому адресован? поговорить не с кем, не смотрят мои знакомые такое кино✊
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