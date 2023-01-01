Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жизнь короля Жизнь короля
Киноафиша Фильмы Жизнь короля Жизнь короля, 2013: актеры и роли
Life of a King Жизнь короля 2013 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Жизнь короля, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейк Голдбергер
В ролях
Деннис Хейсберт Деннис Хейсберт Dennis Haysbert Лиза Гэй Хэмилтон Лиза Гэй Хэмилтон Lisa Gay Hamilton Тьюрстон Хилл Чиди Аджуфо Карлтон Берд Джордан Кэллоуэй Jordan Calloway Кьюба Гудинг мл Кьюба Гудинг мл Cuba Gooding Jr.
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App