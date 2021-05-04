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Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
Dennis Haysbert
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Деннис Хейсберт
Dennis Haysbert
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Дата рождения
2 июня 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Денниса Хейсбёрта
Родился 2 июня 1954 года. Сан-Матео, Калифорния, США.
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Фильмография Денниса Хейсбёрта
Игры с огнем
комедия
2020, США
7.0
Тайная одержимость
драма, мистика, триллер
2019, США
4.0
Голышом
комедия
2017, США
5.0
Кодахром
драма
2017, США
6.0
Снайпер: Воин призрак
боевик, драма, триллер
2016, США
5.0
Восставшие мертвецы: Конец игры
ужасы, боевик
2016, США
4.0
Думай, как мужчина 2
комедия
2014, США
6.0
Жизнь короля
драма
2013, США
6.0
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4 мая 2021 09:56
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