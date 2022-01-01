Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Соседи. На тропе войны Соседи. На тропе войны
Киноафиша Фильмы Соседи. На тропе войны Соседи. На тропе войны, 2014: актеры и роли
Neighbors Соседи. На тропе войны 2014 / США
6.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Соседи. На тропе войны, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николас Столлер Николас Столлер Nicholas Stoller
В ролях
Зак Эфрон Зак Эфрон Zac Efron Кристофер Минц-Плассе Кристофер Минц-Плассе Christopher Mintz-Plasse Сет Роген Сет Роген Seth Rogen Дэйв Франко Дэйв Франко Dave Franco Роуз Бирн Роуз Бирн Rose Byrne Джейк Джонсон Джейк Джонсон Jake Johnson Лиза Кудроу Лиза Кудроу Lisa Kudrow Карла Галло Карла Галло Carla Gallo Чести Баллестерос Эли Кобрин Ali Cobrin
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Приложение киноафиши