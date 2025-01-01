Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Соседи. На тропе войны Цитаты из фильма Соседи. На тропе войны

Цитаты из фильма Соседи. На тропе войны

Pete Он засунул свой х#й тебе в рот, пока ты спала, сук#!
Assjuice Ага, я не спал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Teddy Sanders Мы устраиваем вечеринку в стиле Роберта Де Ниро.
Pete Если вызовешь копов, нарушишь круг доверия, Фокер.
Mac Radner Кто ты?
Garf Я Сэм Джексон из «Джеки Браун».
Scoonie [пауза] Хо-у!
Garf Ху-у!
Kelly Radner Это на самом деле Аль Пачино.
Garf Путь праведного человека.
Mac Radner Это не тот монолог Сэма Джексона.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pete Ты не думаешь, что мы зашли слишком далеко? Я — ребенок разведённых, и я их понимаю.
Teddy Sanders Мои родители любят друг друга, и мне это чертовски смешно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Assjuice Знаешь, сколько мне пообещали миньетов?
Assjuice Бесконечное количество миньетов. Мне обещали бесконечное количество миньетов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Teddy Sanders Ты делаешь магазин более доступным.
Mac Radner Типа я — более достижимая цель?
Teddy Sanders Да, ты как свободный крой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pete Братки важнее тёлок
Pete Хлам важнее жопы
Teddy Sanders Яйца важнее кукол
Pete Папы важнее двух мам
Teddy Sanders Брэд Питт важнее цыплят
Pete Эти орешки важнее худых с***
Teddy Sanders М##ь важнее приглашения на свидание
Pete Говядина важнее "Вью"
Teddy Sanders Мужской стояк важнее One Direction
Pete Марио и Луиджи важнее Тельмы и Лаузи
Teddy Sanders Берт и Эрни важнее Сквирта и Сперми
Pete Мужские сумки важнее обычных
Teddy Sanders Спорт важнее генитальных бородавок
Pete Джон Мэдден важнее Жасмин из "Аладдина"
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paula Давай заведём ребёнка!
Jimmy Да, это решит все наши проблемы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Officer Watkins Вы звонили по поводу соседей?
Mac Radner Нет.
Officer Watkins У нас определитель номера, мы — копы, у всех есть определитель номера.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mac Radner Ладно, я позвоню маме. Она нам скажет, что делать прямо сейчас.
Kelly Radner Не звони своей маме! Чёрт, вы, евреи, и ваши с#а#ы#е мамы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jimmy [Ассджус надевает очки] Он похож на Джей-Джей Абрамса. Выглядит неплохо. Вполне нормально.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jimmy Мы упустили всю эту волну секс-технологий, понял, о чём я? Теперь есть Сексбук и ФакФренды. А ещё есть такой Гриндр — твой телефон пищит, когда рядом кто-то завёлся. Это просто удивительно. В основном парни, но я скоро найду девчонку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Doctor Theodorakis Ладно. Ваш малыш... мог заразиться ВИЧ... вот насколько всё могло быть плохо. Презерватив был не использован.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэйв Франко
Дэйв Франко
Dave Franco
Крэйг Робертс
Craig Roberts
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Zac Efron
Сет Роген
Сет Роген
Seth Rogen
Джеррод Кармайкл
Джеррод Кармайкл
Jerrod Carmichael
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Christopher Mintz-Plasse
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Rose Byrne
Карла Галло
Карла Галло
Carla Gallo
Айк Баринхолц
Айк Баринхолц
Ike Barinholtz
Хэннибал Бересс
Хэннибал Бересс
Hannibal Buress
Джейсон Манцукас
Джейсон Манцукас
Jason Mantzoukas
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Там даже свой Сюмбюль-ага есть: этот турецкий сериал обошел «Великолепный век» по рейтингу (8 против 7 на IMDb)
На «Последнем богатыре» решили не останавливаться: смотрим трейлер нового русского фэнтези – с Воробьевым в главной роли
Такое бывает редко, но все же: 8 фэнтези-сериалов, которые умудрились сделать реально крутую концовку
Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой
Одри Хепберн, Энтони Хопкинс, Сарик Андреасян — уберите лишнее: вспоминаем все экранизации романа «Война и мир»
От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)
Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)
Колесников перерос Брагина: первый кадр из «Богов Кнозорова» — в фильме за 430 млн покажут истребление майя
«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»
Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы
Netflix выпустили новую экранизацию Сапковского: «Ведьмак» теперь и аниме — после просмотра даже сериал выглядит сносно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше