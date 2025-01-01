Мы упустили всю эту волну секс-технологий, понял, о чём я? Теперь есть Сексбук и ФакФренды. А ещё есть такой Гриндр — твой телефон пищит, когда рядом кто-то завёлся. Это просто удивительно. В основном парни, но я скоро найду девчонку.