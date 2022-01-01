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Карла Галло
Карла Галло
Carla Gallo
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Карла Галло
Carla Gallo
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Дата рождения
24 июня 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Карла Галло
Родилась 24 июня 1975 года. Бруклин, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Карла Галло
Четыре хороших дня
драма
2020, Канада / США
6.0
Соседи. На тропе войны 2
комедия
2016, США
5.0
Соседи. На тропе войны
комедия
2014, США
6.0
Мы купили зоопарк
комедия, драма
2011, США
7.0
В пролете
мелодрама, комедия
2008, США
7.0
SuperПерцы
комедия
2007, США
7.0
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