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Соседи. На тропе войны Соседи. На тропе войны
Киноафиша Фильмы Соседи. На тропе войны Награды и номинации фильма Соседи. На тропе войны
Neighbors Соседи. На тропе войны 2014 / США
6.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Награды и номинации фильма Соседи. На тропе войны

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2015 MTV Movie Awards 2015
Лучший экранный дуэт (Лучшая экранная команда)
Победитель
Лучшее появление без рубашки
Победитель
Лучший WTF момент
Победитель
Лучшая комедийная роль
Номинант
Лучший музыкальный момент
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучшая драка
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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