Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Побег из Нью-Йорка
Фильмы похожие на Побег из Нью-Йорка
Escape from New York
Побег из Нью-Йорка
1981 / США / Великобритания
6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Побег из Нью-Йорка
Вся информация о фильме
Территория № 8
фантастика, триллер, драма
2013, США
2.0
Призраки Марса
боевик, ужасы, фантастика
2001, США
6.0
Вампиры
боевик, ужасы, триллер
1998, США / Япония
6.0
Побег из Лос-Анджелеса
боевик, приключения, фантастика
1996, США
6.0
В пасти безумия
драма, ужасы, мистика
1995, США
7.0
Чужие среди нас
ужасы, фантастика, боевик
1988, США
7.0
Горец
боевик, фэнтези
1986, Великобритания / США
8.0
Большой переполох в маленьком Китае
фэнтези, боевик, приключения, комедия
1985, США
7.0
Безумный Макс 3: Под куполом грома
боевик, приключения, фантастика
1985, США / Австралия
7.0
Человек со звезды
мелодрама, фантастика
1984, США
7.0
Кристина
драма, ужасы, триллер, детектив
1983, США
6.0
Нечто
ужасы, фантастика
1982, США
8.0
Трон
приключения, боевик, фантастика, триллер
1982, США / Тайвань
6.0
Чужая земля
триллер, криминал, фантастика, боевик
1981, Великобритания
6.0
Безумный Макс 2: Воин дороги
боевик, триллер, приключения, фантастика
1981, Австралия
7.0
Туман
ужасы
1980, США
6.0
Воины
боевик, криминал, триллер
1979, США
7.0
Безумный Макс
триллер, приключения, фантастика, боевик
1979, Австралия
6.0
Смертельные гонки 2000 года
боевик, спорт, фантастика
1975, США
6.0
Темная звезда
фантастика
1974, США
6.0
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
8.0
Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия
2007, США / Канада
7.0
Живешь только дважды
приключения, триллер, боевик, фантастика
1967, Великобритания
6.0
Исповедь невидимки
комедия, мелодрама, фантастика
1992, США / Франция
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить