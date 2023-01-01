Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Побег из Нью-Йорка Побег из Нью-Йорка
Киноафиша Фильмы Побег из Нью-Йорка Фильмы похожие на Побег из Нью-Йорка
Escape from New York Побег из Нью-Йорка 1981 / США / Великобритания
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Побег из Нью-Йорка

Вся информация о фильме
Территория № 8
Территория № 8
фантастика, триллер, драма 2013, США
2.0
Призраки Марса
Призраки Марса
боевик, ужасы, фантастика 2001, США
6.0
Вампиры
Вампиры
боевик, ужасы, триллер 1998, США / Япония
6.0
Побег из Лос-Анджелеса
Побег из Лос-Анджелеса
боевик, приключения, фантастика 1996, США
6.0
В пасти безумия
В пасти безумия
драма, ужасы, мистика 1995, США
7.0
Чужие среди нас
Чужие среди нас
ужасы, фантастика, боевик 1988, США
7.0
Горец
Горец
боевик, фэнтези 1986, Великобритания / США
8.0
Большой переполох в маленьком Китае
Большой переполох в маленьком Китае
фэнтези, боевик, приключения, комедия 1985, США
7.0
Безумный Макс 3: Под куполом грома
Безумный Макс 3: Под куполом грома
боевик, приключения, фантастика 1985, США / Австралия
7.0
Человек со звезды
Человек со звезды
мелодрама, фантастика 1984, США
7.0
Кристина
Кристина
драма, ужасы, триллер, детектив 1983, США
6.0
Нечто
Нечто
ужасы, фантастика 1982, США
8.0
Трон
Трон
приключения, боевик, фантастика, триллер 1982, США / Тайвань
6.0
Чужая земля
Чужая земля
триллер, криминал, фантастика, боевик 1981, Великобритания
6.0
Безумный Макс 2: Воин дороги
Безумный Макс 2: Воин дороги
боевик, триллер, приключения, фантастика 1981, Австралия
7.0
Туман
Туман
ужасы 1980, США
6.0
Воины
Воины
боевик, криминал, триллер 1979, США
7.0
Безумный Макс
Безумный Макс
триллер, приключения, фантастика, боевик 1979, Австралия
6.0
Смертельные гонки 2000 года
Смертельные гонки 2000 года
боевик, спорт, фантастика 1975, США
6.0
Темная звезда
Темная звезда
фантастика 1974, США
6.0
Стражи Галактики. Часть 2
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика 2017, США
8.0
Грайндхаус
Грайндхаус
ужасы, боевик, фантастика, комедия 2007, США / Канада
7.0
Живешь только дважды
Живешь только дважды
приключения, триллер, боевик, фантастика 1967, Великобритания
6.0
Исповедь невидимки
Исповедь невидимки
комедия, мелодрама, фантастика 1992, США / Франция
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше