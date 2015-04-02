Безумный Макс 2: Воин дороги, 1981

Одинокий дорожный воин Макс Рокатански продолжает бороздить просторы одичавшего мира в поисках самого ценного ресурса - бензина. Макс находит небольшую общину, которая расположилась у одинокой нефтяной вышки. Поселение осаждают жестокие бандиты, стремящиеся завладеть топливом, а у жителей практически не остается сил на то, чтобы защищаться. Познакомившись с защитниками крепости поближе, Макс проникается к ним сочувствием и решает помочь.
Катастрофа пострашнее ядерной войны постигла нашу цивилизацию. Страшный энергетический кризис парализовал города, пути сообщения — одним словом, все. За топливо теперь дерутся любыми средствами. Потому, что там, где бензин, — там жизнь… Одинокий водитель Макс как раз и бороздит пустоши далекой Австралии в поисках горючего. Повсюду брошенные жилища, машины, разный скарб. Наконец Макс находит станцию, превращенную в лагерь со складами горючего. Исхудавшие, измученные люди как могут охраняют то, что им принадлежит. И вот, в довершение всех бед, на лагерь нападают враги, свирепые вояки под предводительством некоего Гумундуса, садиста и душегуба. И тогда Макс вступает в схватку…
Мел Гибсон за 15 тыщ снимался, во дела...