Безумный Макс 2: Воин дороги, 1981

Катастрофа пострашнее ядерной войны постигла нашу цивилизацию. Страшный энергетический кризис парализовал города, пути сообщения — одним словом, все. За топливо теперь дерутся любыми средствами. Потому, что там, где бензин, — там жизнь… Одинокий водитель Макс как раз и бороздит пустоши далекой Австралии в поисках горючего. Повсюду брошенные жилища, машины, разный скарб. Наконец Макс находит станцию, превращенную в лагерь со складами горючего. Исхудавшие, измученные люди как могут охраняют то, что им принадлежит. И вот, в довершение всех бед, на лагерь нападают враги, свирепые вояки под предводительством некоего Гумундуса, садиста и душегуба. И тогда Макс вступает в схватку…