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Безумный Макс 2: Воин дороги Безумный Макс 2: Воин дороги
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Безумный Макс 2: Воин дороги, 1981

1981 / Австралия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Одинокий дорожный воин Макс Рокатански продолжает бороздить просторы одичавшего мира в поисках самого ценного ресурса - бензина. Макс находит небольшую общину, которая расположилась у одинокой нефтяной вышки. Поселение осаждают жестокие бандиты, стремящиеся завладеть топливом, а у жителей практически не остается сил на то, чтобы защищаться. Познакомившись с защитниками крепости поближе, Макс проникается к ним сочувствием и решает помочь.

  • В одной из сцен Макс ест собачьи консервы “Dinki-Di”. 
  • Машина Макса - “1973 Ford Falcon XB GT Coupe”. Было выпущено всего 950 таких автомобилей, причем модель создавалась эксклюзивно для Австралии, а в США не продавалась. 
  • На момент выхода, “Безумный Макс 2” был самым дорогим австралийским фильмом в истории.
  • Фраза “Мы либо разобьемся, либо прорвемся” - это цитата бывшего австралийского премьер-министра Гофа Уитлема.
  • Поскольку Мэл Гибсон был малоизвестен в США, в трейлерах к фильму его практически не показывали, а делали больший акцент на сценах погонь. 
  • Джеймс Кэмерон назвал этот фильм одним из тех, что оказал влияние на его картину “Терминатор”. 
  • Бюджет сиквела был примерно в 10 раз больше, чем у оригинального фильма. 
  • Фильм был снят в хронологическом порядке, что крайне нетипично для боевика.

Катастрофа пострашнее ядерной войны постигла нашу цивилизацию. Страшный энергетический кризис парализовал города, пути сообщения — одним словом, все. За топливо теперь дерутся любыми средствами. Потому, что там, где бензин, — там жизнь… Одинокий водитель Макс как раз и бороздит пустоши далекой Австралии в поисках горючего. Повсюду брошенные жилища, машины, разный скарб. Наконец Макс находит станцию, превращенную в лагерь со складами горючего. Исхудавшие, измученные люди как могут охраняют то, что им принадлежит. И вот, в довершение всех бед, на лагерь нападают враги, свирепые вояки под предводительством некоего Гумундуса, садиста и душегуба. И тогда Макс вступает в схватку…

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 24 декабря 1981
Возраст 18+
Режиссер
Джордж Миллер
Джордж Миллер
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Брюс Спенс
Брюс Спенс
Майкл Престон
Макс Фиппс
Вернон Уэллс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Безумный Макс 2: Воин дороги 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Макс - один из любимых героев. И погоня тут одна из самых-самых.

Мел Гибсон за 15 тыщ снимался, во дела...
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