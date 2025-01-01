Bob Hauk
Через 22 часа саммит в Хартфорде закончится. Китай и Советский Союз разъедутся по домам. Президент направлялся на саммит, когда его самолет потерпел крушение. У него при себе кейс, прикрепленный к запястью. Запись на ленте должна попасть в Хартфорд за 22 часа.
Bob Hauk
Ты что-нибудь знаешь о ядерном синтезе?
Bob Hauk
Выживание человечества, Плисскен. То, что тебя по бараб####.
Cronenberg
[Кроненберг подходит к Снейку с двумя шприцами]
Я сейчас тебе сделаю укол. Немного щиплет, секунд пару.
[Кроненберг приставляет оба шприца к шее Снейка и вводит, слышен громкий щелчок]
Bob Hauk
Вот так, Плисскен.
Cronenberg
Скажи ему.
Bob Hauk
Ту твою идею повернуть "Галлфайр" на 180 и улететь в Канаду.
Bob Hauk
Моя идея, Плисскен. Мы над ней работаем. Две микроскопические капсулы в твоих артериях. Они уже начинают растворяться. Через 22 часа ядра растворятся полностью. Внутри ядер — тепловой заряд. Взрыв небольшой, размером с булавочную головку, ровно столько, чтобы разорвать обе артерии. Думаю, умрёшь через 10-15 секунд...
Cronenberg
Они защищены ядрами. За 15 минут до последнего часа мы можем нейтрализовать заряд рентгеном.
[Отталкивает Снейка от Хаука]
Bob Hauk
Мы сожжём заряды *если* у тебя будет Президент.
Bob Hauk
Саммита в Хартфорде не будет. И Снейка Плисскена тоже.
Bob Hauk
"Галлфайр" ждёт.