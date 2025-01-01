Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Побег из Нью-Йорка Цитаты из фильма Побег из Нью-Йорка

Цитаты из фильма Побег из Нью-Йорка

Bob Hauk Ты меня убьёшь, Снейк?
Snake Plissken Не сейчас, я слишком устал.
[пауза]
Snake Plissken Может быть потом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Боб Хаук Мы были бы чертовски классной командой, Снейк!
Снейк Плисскен Меня зовут Плисскен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Девушка в "Chock Full O'Nuts" Ты коп!
Снейк Плисскен Я — му#ак...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Hauk Помни, как только войдёшь — ты один.
Snake Plissken То есть на тебя не рассчитывать?
Bob Hauk Нет.
Snake Plissken Отлично!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Hauk Ты заходишь, находишь Президента, выводишь его за 24 часа — и ты свободен.
Snake Plissken 24 часа, да?
Bob Hauk Я делаю тебе предложение.
Snake Plissken Хрень!
Bob Hauk Честно, как я и сказал.
Snake Plissken Подумаю.
Bob Hauk Времени нет. Отвечай.
Snake Plissken Найдите другого Президента!
Bob Hauk Война ещё не кончена, Плисскен. Он нам нужен живым.
Snake Plissken Мне п###й на вашу войну и на вашего Президента.
Bob Hauk Это твой ответ?
Snake Plissken Я об этом думаю.
Bob Hauk Думай хорошенько.
Snake Plissken [пауза] Почему я?
Bob Hauk Ты летал на «Галфайре» над Ленинградом. Ты умеешь незаметно проникать. Ты — всё, что у меня есть.
Snake Plissken [пауза] Полагаю, я так или иначе зайду — мне всё равно. Давай бумаги.
Bob Hauk Когда выйдешь.
Snake Plissken До.
Bob Hauk Я говорил, что не дурак, Плисскен.
Snake Plissken Зови меня Змей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Hauk [Снейк поднимает наручники] Я не дурак, Плисскен.
Snake Plissken [шёпотом] Зови меня «Снейк».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Hauk Плисскен? Плисскен, что ты делаешь?
Snake Plissken Сам с собой играю! Я иду внутрь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Hauk Это выживание человеческой расы, Плисскен. Тебе на это плевать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stewardess [Самолёт Air Force One захвачен одним террористом] Скажите это рабочим, когда они спросят, куда пропал их вождь. Мы, солдаты Национального фронта освобождения Америки, от имени рабочих и всех угнетённых этой империалистической страны, нанесём смертельный удар фашистскому полицейскому государству. Что может быть лучшим революционным примером, чем позволить их президенту погибнуть в бесчеловечной тюрьме его собственного имперского режима.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Narrator - Opening scenes В 1988 году уровень преступности в Соединённых Штатах вырос на четыреста процентов. Великий город Нью-Йорк превращается в единую тюрьму максимальной безопасности для всей страны. По берегу Нью-Джерси, через Харлемскую реку и вдоль берега Бруклина возводится пятидесятиметровая стена. Она полностью окружает остров Манхэттен. Все мосты и водные пути заминированы. Полицейские силы США, словно армия, расквартированы вокруг острова. Внутри тюрьмы нет охраны — только заключённые и их собственные законы. Правила просты: зайдёшь — не выйдешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Президент Добрый вечер. Хотя меня не будет на этой исторической встрече, я надеюсь, что наши великие нации научатся жить в мире...
[Он включает кассету, думая, что там запись о ядерном синтезе. Его улыбка исчезает, когда вместо этого звучит "Bandstand Boogie"]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Hauk Через 22 часа саммит в Хартфорде закончится. Китай и Советский Союз разъедутся по домам. Президент направлялся на саммит, когда его самолет потерпел крушение. У него при себе кейс, прикрепленный к запястью. Запись на ленте должна попасть в Хартфорд за 22 часа.
Snake Plissken Что в нем?
Bob Hauk Ты что-нибудь знаешь о ядерном синтезе?
Snake Plissken Ладно.
Bob Hauk Выживание человечества, Плисскен. То, что тебя по бараб####.
Cronenberg [Кроненберг подходит к Снейку с двумя шприцами] Я сейчас тебе сделаю укол. Немного щиплет, секунд пару.
[Кроненберг приставляет оба шприца к шее Снейка и вводит, слышен громкий щелчок]
Bob Hauk Вот так, Плисскен.
Cronenberg Скажи ему.
Snake Plissken Скажи что?
Bob Hauk Ту твою идею повернуть "Галлфайр" на 180 и улететь в Канаду.
Snake Plissken Что ты со мной сделал, му#ак?
Bob Hauk Моя идея, Плисскен. Мы над ней работаем. Две микроскопические капсулы в твоих артериях. Они уже начинают растворяться. Через 22 часа ядра растворятся полностью. Внутри ядер — тепловой заряд. Взрыв небольшой, размером с булавочную головку, ровно столько, чтобы разорвать обе артерии. Думаю, умрёшь через 10-15 секунд...
Snake Plissken [подавляет Хаука] Вытащи их, сейчас же!
Cronenberg Они защищены ядрами. За 15 минут до последнего часа мы можем нейтрализовать заряд рентгеном.
[Отталкивает Снейка от Хаука]
Bob Hauk Мы сожжём заряды *если* у тебя будет Президент.
Snake Plissken А если я немного опоздаю?
Bob Hauk Саммита в Хартфорде не будет. И Снейка Плисскена тоже.
Snake Plissken Когда вернусь, я тебя убью.
Bob Hauk "Галлфайр" ждёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Romero Ты дотронешься до меня... он умрёт. Если ты не будешь в воздухе через тридцать секунд... он умрёт. Вернёшься обратно... он умрёт.
Romero [Ромеро достаёт из рубашки свёрток и разворачивает его, показывая президентский средний палец с кольцом] Двадцать секунд.
Bob Hauk Я готов говорить.
Romero Девятнадцать. Восемнадцать.
Bob Hauk Чего тебе надо?
Romero Семнадцать. Шестнадцать.
Bob Hauk [своим солдатам] Пошли. Пошли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Hauk [читает досье Плисскена] С.Д. Плисскен... американец, лейтенант: подразделение спецназа "Чёрный Свет". Две пурпурные сердца, Ленинград и Сибирь. Самый молодой, кто был награждён президентом. Потом ограбил Федеральный резервный банк... пожизненное заключение, высшая мера безопасности в Нью-Йорке. Я собираюсь выкинуть тебя из *этого мира*, герой войны...
Snake Plissken [спокойно зажигает спичку о стол Хаука и скучающим тоном] Кто ты?
Bob Hauk Хаук, комиссар полиции.
Snake Plissken Боб Хаук...
Bob Hauk Подразделение спецназа "Техасский Гром"... о тебе тоже слышали, Плисскен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Duke Они прислали своего лучшего человека, и когда завтра мы переедем через мост 69-й улицы по пути к свободе, у нас во главе будет их лучший человек — с головы до плеч!
[звучит бурная поддержка]
The Duke На капоте моей машины!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snake Plissken [радиосвязь, запрос на выход] Всё готовь, выхожу.
Bob Hauk Осталось 18 часов, Плисскен!
Snake Plissken Слушай меня, Хоук. Президент мёртв, понял? Его уже съели!
Bob Hauk Плисскен, если вернёшься сюда на планере без плёнки или Президента — я лично тебя сбью! Попытаешься вылезти — спалю тебя на стене! Понял, Плисскен?
Snake Plissken [пауза] Немного человеческого сострадания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snake Plissken Где Президент?
Cabbie Дюк его поймал. Все знают, что Дюк его поймал. Не надо пистолет к моей голове приставлять. Я скажу.
Snake Plissken Кто такой Дюк?
Cabbie Дюк? Дюк Нью-Йорка, номер один, Большой Босс, вот кто!
Snake Plissken Хочу познакомиться с этим Дюком.
Cabbie Ты не можешь встретиться с Дюком! Ты с ума сошёл? Никто не встречается с Дюком. Встретишь его один раз — и считай, что мёртв!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cabbie Брейн? Брейн, я привёз тебе кого-то.
Snake Plissken [узнаёт Брейна] Гарольд Хелман...
Brain Змей?
Maggie [с любопытством] Гарольд?
Snake Plissken Как ты, Гарольд? Давненько не виделись.
Maggie Ты никогда не говорил, что знаешь Змея Плисскена, Брейн.
Cabbie Отлично же, а? Эй, Брейн, не мог бы ты подлить бензина, если есть?
Snake Plissken Рад, что ты меня помнишь. Да, человек должен помнить своё прошлое. Канзас-Сити, четыре года назад — ты меня бросил... Оставил сидеть тут.
Brain Ты опоздал.
Snake Plissken [горько] Мы были друзьями, Гарольд. Ты, я и Фресно Боб. Знаешь, что с Бобом сделали, а?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President [стреляет из пулемёта в Дюка] Эй! Номер один! Ты — Дюк! Ты — Дюк!
[перестаёт стрелять]
President Ты... Дюк.
[тихо]
President Ты... номер один.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Duke [Змей был захвачен после того, как получил стрелу в ногу] Кто ты?
[Змей молчит, смотрит вызывающе; Дуке хватает стрелу в ноге Змея и выкручивает её]
The Duke Я спросил, КТО ТЫ?
[Змей... явно в агонии, всё ещё молчит]
Brain Змей Плисскен, Дюк... Человек, который его прислал. Что-то происходит, он нам нужен...
The Duke [вытаскивает стрелу] Змей Плисскен... я о тебе слыхал.
[ударяет Змея монтировкой, оглушая его]
The Duke Слышал, ты мёртв!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President Я, эм, хочу поблагодарить вас. Что угодно — просто скажите.
Snake Plissken Минутку вашего времени.
President Эм... да?
Snake Plissken Мы вас вытащили. Много людей погибло. Просто интересно, как вы к этому относитесь.
President [нагловатый, отстранённый тон] Ну, я...
[прочищает горло]
President Хочу поблагодарить их, эта страна ценит их жертву.
[Снейк смотрит на него с отвращением]
President Слушайте, эм, я выхожу, э... через две с половиной минуты?
[Снейк бросает сигарету и уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brain Клянусь Богом, Снейк, я думал, ты мёртв.
Snake Plissken Да. Ты и все остальные.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Hauk Произошла авария. Примерно час назад небольшой самолёт упал в Нью-Йорке. На борту был президент.
Snake Plissken Президент чего?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cabbie [Снейк вбегает в такси Кэбби, когда за ним гонятся Безумцы] Плохой район, Снейк! Ты не захочешь ночью идти пешком от Бауэри до 42-й улицы. Я тут таксист уже 30 лет, и говорю тебе: по ночам тут ходить не стоит! Да, сэр! Эти Безумцы убьют тебя и обчистят за десять секунд! Обычно я тут сам не бываю, но хотел поймать это шоу. Это тут на вес золота, понимаешь.
[Кэбби спокойно поджигает коктейль Молотова и бросает его в приближающихся Безумцев, которые взрывается перед ними, останавливая их... и Кэбби уезжает с Снейком в такси]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Hauk Ты сейчас меня убьёшь, Снейк?
Snake Plissken Я слишком устал. Может, позже.
Bob Hauk У меня для тебя другое предложение. Подумай, пока отдыхаешь. Я хочу дать тебе работу. Мы были бы отличной командой, Снейк!
Snake Plissken [поворачивается и сердито смотрит на Хаука] Меня Плисскен зовут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Computer Voice Внимание. Вы входите в зону высадки. Запрещено разговаривать. Запрещено курить. Следуйте по оранжевой линии к зоне обработки. Следующий рейс в тюрьму отправляется через два часа. У вас есть возможность отказаться от дальнейших действий и быть кремированным на месте. Если выберете этот вариант, сообщите дежурному сержанту в вашей зоне обработки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snake Plissken Что случилось с Бродвеем?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snake Plissken [Мэджи] Хочешь, чтобы он был разбрызган по всей этой карте, детка? А где же Президент?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Duke Чему я тебя учил?
President Т-Ты... Ты герцог Нью... Нью-Йорка. Ты - номер один.
The Duke Не слышу тебя!
President Т-Ты... Ты герцог Нью-Йорка! Ты - номер один!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snake Plissken [после угрозы Брэйну своим пулемётом] Ты всегда был умным, Гарольд.
Brain Только одно — прямо сейчас... не называй меня Гарольдом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President Боже, спаси меня и храни всех вас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brain Они дикари, мистер Президент.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Боб Хаук [имеется в виду Галлфайр] Глайдер цел?
Змей Плисскен Да, но взлетать — отстой... Я как-нибудь выкручуcь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
President [наручники пристегнуты к его запястью] Отвези меня к капсуле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cabbie О, этот Брэйн, он лучший. Мистер Фэйбьюлос! Герцог его обожает.
Snake Plissken Кто это?
Cabbie Это Мэгги. Девчонка Брэйна. Герцог дал её Брэйну, чтобы он был доволен. Понимаешь, ха-ха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie [Снейку] Слышала, ты мёртв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Брэйн и Мэгги стучат в дверь, которую открывает Ромеро, правая рука Герцога Нью-Йорка. Сейчас Ромеро надел кепку таксиста.]
Brain Эй, Ромеро. Где взял эту кепку?
Romero Взял у таксиста.
Brain Как?
Romero Обменял.
Brain Обменял? На что?
Romero На кассету. Что-то, что я нашёл в портфеле Прези. Таксист увидел и захотел для своей коллекции. Я сказал, что он должен что-то дать взамен.
Brain А... кассету?
Romero Почему ты так нервничаешь?
Brain Мы с Мэгги пришли повидать Президента.
Romero Кто сказал?
Brain Герцог.
Romero Нет, он не говорил.
Brain Ладно. Я пойду скажу ему, что ты так сказал.
Romero Постой. Зачем?
Brain У Президента что-то спрятано в одежде, и Герцог хочет это заполучить.
Romero Что именно?
Brain Пусти — покажу.
Romero Ты мне расскажешь!
Brain Цианидные капсулы. Герцог не хочет мёртвого Президента.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cabbie Эй. Ты Снейк Плисскен, да?
Snake Plissken Чего тебе надо?
Cabbie Ничего. Думал, ты мёртв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cabbie Не переходи дорогу герцогу. Все это знают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snake Plissken Хочешь увидеть, как его размазают по всей карте, детка? Где Президент?
Brain Клянусь Богом, Снейк, я не знаю!
Snake Plissken Не *** меня!
Brain Зачем тебе это знать?
Snake Plissken Я его хочу.
Brain Теперь работаешь на начальство, да?
Snake Plissken Я просто выбью это из твоей подружки.
Brain М-м. Мэгги точно не знает, где он, и если ты не знаешь точно, прямо точно, где он, ты его никогда не найдёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stewardess Слишком поздно, ублюдки. Все ваши империалистские пушки и лжи его теперь не спасут. Мы идём ко дну. Мы разобьёмся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snake Plissken Где я приземляюсь?
Bob Hauk На вершине Всемирного торгового центра. Единственное место, где можно приземлиться. Они не увидят, и ты сможешь взлететь прямо с падения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Girl in "Chock Full O'Nuts" Возьми меня с собой, Снейк.
Snake Plissken Зачем?
Girl in "Chock Full O'Nuts" У меня есть много причин.
[поцелуй]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Snake Plissken Хок меня прислал. Надо действовать быстро.
President Действовать быстро? Чёрт возьми, я именно так и буду делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie Брейн, это Бродвей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bob Hauk Разогрейте вертолёты. Мы идём внутрь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Girl in "Chock Full O'Nuts" Эй, постой минутку. Я знаю, кто ты. Да. Но я слышала, что ты мёртв.
Snake Plissken Да, мёртв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brain Чёртовы краснокожие! Они — дикари, мистер Президент.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Зачем Сотникову три шлема для байка в «Лихаче»: заметили только самые внимательные
Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади
Почему «Первый отдел» не назвали, например, «Следственным комитетом»? Создатели объяснили задумку
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше