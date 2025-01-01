Bob Hauk Через 22 часа саммит в Хартфорде закончится. Китай и Советский Союз разъедутся по домам. Президент направлялся на саммит, когда его самолет потерпел крушение. У него при себе кейс, прикрепленный к запястью. Запись на ленте должна попасть в Хартфорд за 22 часа.

Snake Plissken Что в нем?

Bob Hauk Ты что-нибудь знаешь о ядерном синтезе?

Bob Hauk Выживание человечества, Плисскен. То, что тебя по бараб####.

Cronenberg [Кроненберг подходит к Снейку с двумя шприцами] Я сейчас тебе сделаю укол. Немного щиплет, секунд пару.

[Кроненберг приставляет оба шприца к шее Снейка и вводит, слышен громкий щелчок]

Bob Hauk Вот так, Плисскен.

Cronenberg Скажи ему.

Snake Plissken Скажи что?

Bob Hauk Ту твою идею повернуть "Галлфайр" на 180 и улететь в Канаду.

Snake Plissken Что ты со мной сделал, му#ак?

Bob Hauk Моя идея, Плисскен. Мы над ней работаем. Две микроскопические капсулы в твоих артериях. Они уже начинают растворяться. Через 22 часа ядра растворятся полностью. Внутри ядер — тепловой заряд. Взрыв небольшой, размером с булавочную головку, ровно столько, чтобы разорвать обе артерии. Думаю, умрёшь через 10-15 секунд...

Snake Plissken [подавляет Хаука] Вытащи их, сейчас же!

Cronenberg Они защищены ядрами. За 15 минут до последнего часа мы можем нейтрализовать заряд рентгеном.

[Отталкивает Снейка от Хаука]

Bob Hauk Мы сожжём заряды *если* у тебя будет Президент.

Snake Plissken А если я немного опоздаю?

Bob Hauk Саммита в Хартфорде не будет. И Снейка Плисскена тоже.

Snake Plissken Когда вернусь, я тебя убью.