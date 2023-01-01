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Внутри Льюина Дэвиса Внутри Льюина Дэвиса
Киноафиша Фильмы Внутри Льюина Дэвиса Награды и номинации фильма Внутри Льюина Дэвиса
Inside Llewyn Davis Внутри Льюина Дэвиса 2013 / США / Франция
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Внутри Льюина Дэвиса

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2013 Каннский кинофестиваль 2013
Гран-при
Победитель
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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