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Внутри Льюина Дэвиса
Награды и номинации фильма Внутри Льюина Дэвиса
Inside Llewyn Davis
Внутри Льюина Дэвиса
2013 / США / Франция
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7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Внутри Льюина Дэвиса
Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2013
Гран-при
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Оскар 2014
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
BAFTA 2014
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
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