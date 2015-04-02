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Внутри Льюина Дэвиса
Отзывы о фильме «Внутри Льюина Дэвиса»
Inside Llewyn Davis
Внутри Льюина Дэвиса
2013 / США / Франция
Трейлер
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Эти ребята, наконец то вернулись к своему еврейско-трагикомичному стилю! Урра! Поскольку последний их макарона-вестерн, ну совсем никуда не годится. Айзек - ну что тут можно сказать, еврей-кантримэн, уже забавно на мой взгляд.✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Все время жду у Коэнов, классического повествования и все время (кроме Железной хватки), не получаю его. Спасибо тебе Сварог!
Только евреи про евреев могут снимать так интеллигентно и одновременно саркастично.
Только гитара и человек, могут быть, максимально честной композицией.
Такая вот простая зарисовка из жизни, с вставками из фолк-кантри музыки, где Тимберлейк поет сам, Кэри Маллиган с играла в первые в жизни, а Оскар Айзек голосующий на трассе, получил еще и роль у Трентенмюллера. Чехов по Американски.
8\10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Да Д. Гудман - всегда в форме, отдельное слово, в этом кино✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 30/01/2014 - 00:51:29):
ага✊ точно, с экономили!!
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Фолк в фильме вполне терпимый, пару раз так даже приятный. Айзек поет как-бы в себя, а не на публику, что бесит и подкупает одновременно. И странно, что чел до сороковника витает в облаках. Вроде по жизни раньше доходишь, что надо идти в матросы, чтобы не помереть с голоду. А гитара это для души.
Кино, по-моему идеально суровое и минорное. Котэ только абсолютно попсовый и няшный. Коэны издеваются, видать.
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 30/01/2014 - 01:34:05):
Там потому еще напоминает, что актер игравший Дина Мориарти, как раз играет здесь водилу молчаливого✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 31/01/2014 - 20:57:18):
Это как, Двусторонний Черный квадрат? Типа Мебиус, только круче?
2 апреля 2015, 12:51
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Только евреи про евреев могут снимать так интеллигентно и одновременно саркастично.
Только гитара и человек, могут быть, максимально честной композицией.
Такая вот простая зарисовка из жизни, с вставками из фолк-кантри музыки, где Тимберлейк поет сам, Кэри Маллиган с играла в первые в жизни, а Оскар Айзек голосующий на трассе, получил еще и роль у Трентенмюллера. Чехов по Американски.
8\10
ага✊ точно, с экономили!!
Кино, по-моему идеально суровое и минорное. Котэ только абсолютно попсовый и няшный. Коэны издеваются, видать.
Там потому еще напоминает, что актер игравший Дина Мориарти, как раз играет здесь водилу молчаливого✊
Это как, Двусторонний Черный квадрат? Типа Мебиус, только круче?
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