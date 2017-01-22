Колумбус, 2017

Джин приезжает в Колумбус, штат Индиана, когда узнает, что его отец, известный архитектор, впал в кому. Джин — кореец, в детстве вместе семьей перебравшийся в США. Отец Джина всегда был настолько занят, что почти не общался с сыном, а затем и сам Джин отдалился от семьи. Эта, первая за долгие годы, встреча, вероятно, станет последней. В незнакомом городе, в изматывающем ожидании конца, Джин знакомится с Кэйси, которая увлекается архитектурой, восхищена проектами его отца и могла бы уехать учиться в престижный вуз, но предпочитает трудиться в библиотеке и помогать матери, лечащейся от наркотической зависимости. Джин и Кэйси гуляют по городу, известному своей модернистской архитектурой, обсуждают взаимоотношения человека с окружающим миром и незаметно переходят к более трепетным темам — в частности к своим запутанным отношениям с родителями.