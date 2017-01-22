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Columbus

Колумбус, 2017

2017 / США
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Джин приезжает в Колумбус, штат Индиана, когда узнает, что его отец, известный архитектор, впал в кому. Джин — кореец, в детстве вместе семьей перебравшийся в США. Отец Джина всегда был настолько занят, что почти не общался с сыном, а затем и сам Джин отдалился от семьи. Эта, первая за долгие годы, встреча, вероятно, станет последней. В незнакомом городе, в изматывающем ожидании конца, Джин знакомится с Кэйси, которая увлекается архитектурой, восхищена проектами его отца и могла бы уехать учиться в престижный вуз, но предпочитает трудиться в библиотеке и помогать матери, лечащейся от наркотической зависимости. Джин и Кэйси гуляют по городу, известному своей модернистской архитектурой, обсуждают взаимоотношения человека с окружающим миром и незаметно переходят к более трепетным темам — в частности к своим запутанным отношениям с родителями.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 1 декабря 2017
Премьера в мире 22 января 2017
Возраст 16+
Режиссер
Когонада
Когонада
В ролях
Джон Чо
Джон Чо
Хейли Лу Ричардсон
Хейли Лу Ричардсон
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Рори Калкин
Рори Калкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Колумбус 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Лика 5 июля 2019, 14:13
Архитектурные «Трудности перевода»
В отличие от героини Скарлетт Йоханссон из «Трудностей перевода», девушке из этого фильма не пришлось никуда… Читать дальше…
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саундтрек фильма Колумбус
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