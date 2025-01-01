Меню
Цитаты из фильма Внутри Льюина Дэвиса

Llewyn Davis Если она никогда не была новой и не стареет со временем, значит, это народная песня.
Llewyn Davis Я устал. Думал, что мне просто нужно выспаться, но дело не в этом.
Roland Turner Сольник?
Llewyn Davis Да, сейчас.
Roland Turner Сейчас? Раньше что, с котом играл? Каждый раз, когда ты играешь до мажор, он какает шерстью?
Llewyn Davis Раньше у меня был партнёр.
Roland Turner Что с ним случилось?
Llewyn Davis Он спрыгнул с моста Джорджа Вашингтона.
Roland Turner Чёрт, я его понимаю. Я бы тоже не выдержал играть «Джимми треснувшая кукуруза» каждую ночь. Ой, простите, что так говорю, но это же полный б#ядь, правда? Мост Джорджа Вашингтона? Спрыгивают с Бруклинского моста, традиционно. Мост Джорджа Вашингтона? Кто так делает? Он что, дурак?
Llewyn Davis Не совсем.
Jean Всё, к чему ты прикасаешься, превращается в дерьм#, ты как идиот-брат короля Мидаса.
Jean Тебя надо было заставить надеть двойной презерватив. Хотя вообще не стоило этим заниматься, но если уж вдруг решишь снова, ради всех женщин на свете — не делай этого, но если решишь, то обязательно в двойном презервативе, а сверху обмотай изолентой. Тебе вообще стоит ходить в огромном презервативе, потому что ты — д###мо!
Roland Turner Фолк-певец с котом. Ты что, извращенец?
Llewyn Davis [к песне Please Mr. Kennedy] Слушай, я, конечно, рад этой работе, но кто... кто это написал?
Jim Я.
Lillian Gorfein Это не наша кошка.
Llewyn Davis Что? Конечно, это ваша кошка.
Mitch Gorfein О, Боже.
Lillian Gorfein Да она и не мальчик вовсе. Где её мошонка, Лювин? Где её мошонка!
Roland Turner А что значит эта "N"? Лу Н. Дэвис?
Llewyn Davis Льюин. Льюин, Л-Л-Ю-И-Н. Это валлийское имя.
Roland Turner Ну, это должно быть что-то такое, тупое еб###ое имя. Ты не похож на валлийца.
Al Cody [поёт] Вне... космос! Вне... космос!
Джин Ты хоть когда-нибудь думаешь о будущем?
Льюин Дэвис Будущее? Ты про летающие машины? Отели на Луне? Тан?
Джин Вот почему ты в жопе.
Льюин Дэвис Нет, вот почему в жопе ты. Ты просто пытаешься начертить будущее.
Llewyn Davis Я потерял их чёртову кошку, мне за это стыдно.
Jean Вот это тебя и грызёт?
[последние слова]
Llewyn Davis Прощай!
Llewyn Davis Ну, я мог бы сказать, что нам стоит поговорить об этом, когда ты будешь менее зол, но это было бы... да когда же это будет?
Jean Иди н#х!
Mitch Gorfein Я тут не вижу много денег.
Llewyn Davis Ладно. Ладно. Вот и всё?
Jean Ты никуда не хочешь идти, и поэтому с тобой будет происходить одно и то же дерьм##, потому что ты этого хочешь.
Llewyn Davis Вот почему?
Jean Да, и ещё потому, что ты му##к!
Llewyn Davis Ей не нужно уходить, я ухожу, ясно.
Llewyn Davis Ё-моё! Ого, это здорово, у тебя новый кот?
Elizabeth Hobby Это мой первый раз, когда я играю в Нью-Йорке...
Llewyn Davis [из зала, пьяный] Как ты эту работу получил, Бетти?
Llewyn Davis Что это? Что ты делаешь?
Lillian Gorfein Это партия Майка.
Llewyn Davis Не делай так!
Lillian Gorfein Это партия Майка.
Llewyn Davis Я знаю, что это она. Не делай так. Ладно. Знаешь что, это полная хрень. Извини... Я так не играю, понял? Я этим зарабатываю на жизнь. Это не какая-то, не е#аная игра в гостиной.
Llewyn Davis [говорит с котом] Как тебя там зовут?
Llewyn Davis [кот убегает от него через окно] О, чёрт. Нет, нет! Ой. Бл#ть, ёл#п#, о чёрт!
Llewyn Davis Спасибо, я ценю это. Мне это было нужно, как ты знаешь.
Cromartie Ага.
Llewyn Davis Мы же в тур уедем, да?
Jim [издалека] Тур по Урану.
Llewyn Davis Я сделаю прививки.
Llewyn Davis [На скамейке, когда Джин обвиняет его в беременности] Ты когда-нибудь слышала выражение: «Танго танцуют вдвоём»?
Jean П#здуй!
Llewyn Davis Я мог бы сказать, что нам стоит поговорить об этом, когда ты будешь менее злая, но это было бы... когда же это будет?
Jean П#здуй!
Roland Turner [Ллёйвину] Я изучал Сантерию и кое-какие другие штуки, которые такие, как ты, из-за непонимания называют чёрной магией. Это от Чано Позо из Нового Орлеана. Ты говоришь, что меня сломаешь? Мне не нужно устрашать по-детски. Я делаю своё дело, а однажды ты просыпаешься и задаёшься вопросом: «Почему у меня болит бок?» Или может быть даже не так конкретно. Может быть: «Почему у меня всё идёт наперекосяк? Моя жизнь — одна сплошная д###а. Я не припоминаю, чтобы я эту к###у создавал.» Тем временем Роланд Тернер за тысячу миль отсюда хохочет. Подумай об этом, Элвин. В этой машине дурной тон не прокатит.
Llewyn Davis [толпе, стоящей в очереди у Gaslight Café] Это шоу — полная хр#нь. Четверо ирландцев и бабка Мозес.
Llewyn Davis В чём его фишка?
Jim Что?
Llewyn Davis Он. Трой.
Jim Прекрасный исполнитель.
Llewyn Davis Да?
Jim Прекрасный.
Llewyn Davis У него есть какая-то особая функция?
Жан Я грущу? А ты вот никуда не движешься. Ты и не хочешь никуда идти. Мы с Джимом стараемся.
Льюин Дэвис Я хочу...
Жан Мы стараемся, а ты спишь на диване!
Льюин Дэвис Это плохой аргумент, чтобы бросать мне в лицо, ты знаешь?
Joy Видел его?
[их отец]
Llewyn Davis Да.
[пауза]
Llewyn Davis Что? Мне надо?
Joy Ты скажи, он же твой отец.
Llewyn Davis Да, точно он.
Llewyn Davis Можешь просто сказать ему, чтобы не волновался, Льюин при деле с котом
Receptionist Льюин — это кот?
Llewyn Davis Знаешь что? К чёрту Майка и его партию!
Llewyn Davis Я мёрзну. Можно поговорить?
Jean Не здесь. Иди н#х.
Llewyn Davis Извините, что именно? «Уйти» или «иди н#х»?
Llewyn Davis Кто такой Артур Милграм?
Al Cody О, это я. Когда-нибудь я официально изменю имя.
Llewyn Davis [отец] Попробуй что-нибудь новое. Точнее, что-то старое.
Llewyn Davis Это немного карьеристски, немного по-соседски и немного грустно.
Llewyn Davis Ну, на чём мы остановились?
Jean Ты называла меня карьеристом, а я тебя — лузером.
Llewyn Davis Ладно, это твои категории.
Jean Нет, это твои категории.
Llewyn Davis Знаешь, по моему опыту, весь мир делится на два типа людей. На тех, кто делит мир на два типа людей...
Jean И на лузеров?
Llewyn Davis Трость вся влезет тебе в зад, или немного торчать будет?
Mel Novikoff Джинни, где Цинциннати?
Ginny Что?
Mel Novikoff Цинциннати, его тут нет.
Ginny Он должен быть здесь.
Mel Novikoff Его здесь нет, говорю тебе. Это... ?
Ginny Цинциннати?
Mel Novikoff Да.
Ginny У меня есть.
Mel Novikoff Что?
Ginny У меня есть.
Mel Novikoff У тебя есть Цинциннати?
Ginny Да, хочешь?
Mel Novikoff Можно мне?
Ginny Принести?
Mel Novikoff Да.
Llewyn Davis Не знаю, я не чёртова кошка.
Jean Чтобы было ясно. Чтобы было ясно, ублюдок, ты, чёртов ублюдок, я очень хочу его, если это Джима. Вот что я хочу. Но раз я не знаю, ты не просто всё испортил, трахнув меня и, может, заставив меня забеременеть, но даже если это не твоё, я не могу это знать. Так что мне придётся избавиться от того, что может быть вполне нормальным ребёнком, ребёнком, которого я хочу.
Joy Ну как успехи с музыкой?
Llewyn Davis Вполне неплохо. Вполне неплохо.
Joy Отлично. Значит, деньги брать не надо.
Llewyn Davis Какого хрена?
Joy Льюин.
Llewyn Davis Что?
Joy Язык.
Llewyn Davis О, да, прости.
Joy Я не из твоих друзей с Гринвич-Виллидж.
Llewyn Davis Ладно, да, да.
Llewyn Davis Ты не знаешь миссис Зиглштейн, да? Очень большие икры, ортопедические туфли, живёт в Фар-Рокауэе, над Кёрландами?
Joe Flom Она играет старинную музыку?
Llewyn Davis Гарри Джеймс по радио.
Llewyn Davis Мы кто? Джон Гленн Сингерс?
Bud Grossman Сыграй что-нибудь. Сыграй что-нибудь из «Внутри Льюина Дэвиса».
Roland Turner Не учи меня правилам. Ты играешь то, что играешь. Ну, ты нет, но в джазе, понимаешь, мы играем все ноты. Двенадцать нот в гамме, д###к, а не три аккорда на уу-кулеле. С-С-До-Соль. До-Ре-Соль. Если на этом зарабатываешь, молодец тебе.
Llewyn Davis Слушай, я не дрессированный пудель.
Lillian Gorfein Я думала, пение — это радостное выражение души.
Roland Turner Ты что, фламенко танцуешь? Как тебя зовут? Пабло?
Llewyn Davis Льюин Дэвис.
Llewyn Davis Это не моя кошка. Я просто не знал, что с ней делать.
Roland Turner Правда? Значит и член свой прихватил?
Llewyn Davis Я ухожу с пустыми руками, чувак. Чистый старт.
Mitch Gorfein Слушай, я собираю трио. Два парня и девушка — вокалистка. Ты не фронтмен, но если подстрижёшься под козлиную бородку и будешь избегать солнца, посмотрим, как твой голос сольётся с остальными двумя. Ты с гармониями дружишь?
Llewyn Davis Нет. Да. Но нет.
Pappi Corsicato Джим и Джин, у нас всегда хороший народ. Знаешь почему, Люин? Многие из этих парней приходят сюда, чтобы посмотреть выступление, потому что хотят трахнуть Джин. Вот зачем они приходят. А некоторые, некоторые из этих парней, Люин, приходят сюда, потому что хотят трахнуть Джима. Хотят трахнуть Джима. Понимаешь, о чём я?
Llewyn Davis [поёт] Пусть ветер, будь то штиль или буря, Пусть холод зимы, В поту или в стуже, Расти и стареть, Или умирать...
Llewyn Davis Ты в клетчатых трусах?
Llewyn Davis [поёт] Рано утром, Не за горами, Ты позовёшь меня, А меня уже не будет, Прощай...
Troy Nelson Мистер Гроссман — замечательный человек. Он очень поддерживал меня. Я играл в его клубе в Чикаго во время последнего отпуска, сразу после возвращения из Германии.
Llewyn Davis Ты встречался с Элвисом?
Troy Nelson Нет. Все это спрашивают. Нет, я не встречался с рядовым Пресли.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Oscar Isaac
Джон Гудман
Джон Гудман
John Goodman
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Carey Mulligan
Джастин Тимберлейк
Джастин Тимберлейк
Justin Timberlake
Робин Бартлетт
Робин Бартлетт
Robin Bartlett
Итэн Филлипс
Итэн Филлипс
Ethan Phillips
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Adam Driver
Джанин Серраллес
Jeanine Serralles
Джерри Грэйсон
Jerry Grayson
Брэдли Мотт
Bradley Mott
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
F. Murray Abraham
Макс Казелла
Макс Казелла
Max Casella
Старк Сэндс
Stark Sands
