Roland TurnerЧёрт, я его понимаю. Я бы тоже не выдержал играть «Джимми треснувшая кукуруза» каждую ночь. Ой, простите, что так говорю, но это же полный б#ядь, правда? Мост Джорджа Вашингтона? Спрыгивают с Бруклинского моста, традиционно. Мост Джорджа Вашингтона? Кто так делает? Он что, дурак?
JeanВсё, к чему ты прикасаешься, превращается в дерьм#, ты как идиот-брат короля Мидаса.
JeanТебя надо было заставить надеть двойной презерватив. Хотя вообще не стоило этим заниматься, но если уж вдруг решишь снова, ради всех женщин на свете — не делай этого, но если решишь, то обязательно в двойном презервативе, а сверху обмотай изолентой. Тебе вообще стоит ходить в огромном презервативе, потому что ты — д###мо!
Roland Turner[Ллёйвину]Я изучал Сантерию и кое-какие другие штуки, которые такие, как ты, из-за непонимания называют чёрной магией. Это от Чано Позо из Нового Орлеана. Ты говоришь, что меня сломаешь? Мне не нужно устрашать по-детски. Я делаю своё дело, а однажды ты просыпаешься и задаёшься вопросом: «Почему у меня болит бок?» Или может быть даже не так конкретно. Может быть: «Почему у меня всё идёт наперекосяк? Моя жизнь — одна сплошная д###а. Я не припоминаю, чтобы я эту к###у создавал.» Тем временем Роланд Тернер за тысячу миль отсюда хохочет. Подумай об этом, Элвин. В этой машине дурной тон не прокатит.
Llewyn Davis[толпе, стоящей в очереди у Gaslight Café]Это шоу — полная хр#нь. Четверо ирландцев и бабка Мозес.
JeanЧтобы было ясно. Чтобы было ясно, ублюдок, ты, чёртов ублюдок, я очень хочу его, если это Джима. Вот что я хочу. Но раз я не знаю, ты не просто всё испортил, трахнув меня и, может, заставив меня забеременеть, но даже если это не твоё, я не могу это знать. Так что мне придётся избавиться от того, что может быть вполне нормальным ребёнком, ребёнком, которого я хочу.
Bud GrossmanСыграй что-нибудь. Сыграй что-нибудь из «Внутри Льюина Дэвиса».
Roland TurnerНе учи меня правилам. Ты играешь то, что играешь. Ну, ты нет, но в джазе, понимаешь, мы играем все ноты. Двенадцать нот в гамме, д###к, а не три аккорда на уу-кулеле. С-С-До-Соль. До-Ре-Соль. Если на этом зарабатываешь, молодец тебе.
Mitch GorfeinСлушай, я собираю трио. Два парня и девушка — вокалистка. Ты не фронтмен, но если подстрижёшься под козлиную бородку и будешь избегать солнца, посмотрим, как твой голос сольётся с остальными двумя. Ты с гармониями дружишь?
Pappi CorsicatoДжим и Джин, у нас всегда хороший народ. Знаешь почему, Люин? Многие из этих парней приходят сюда, чтобы посмотреть выступление, потому что хотят трахнуть Джин. Вот зачем они приходят. А некоторые, некоторые из этих парней, Люин, приходят сюда, потому что хотят трахнуть Джима. Хотят трахнуть Джима. Понимаешь, о чём я?
Llewyn Davis[поёт]Пусть ветер, будь то штиль или буря, Пусть холод зимы, В поту или в стуже, Расти и стареть, Или умирать...