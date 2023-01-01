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Тайна перевала Дятлова
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The Dyatlov pass incident
Тайна перевала Дятлова
2013 / Россия / США
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6.8
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46
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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