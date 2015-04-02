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Тайна перевала Дятлова Тайна перевала Дятлова
Киноафиша Фильмы Тайна перевала Дятлова Отзывы о фильме «Тайна перевала Дятлова»
The Dyatlov pass incident Тайна перевала Дятлова 2013 / Россия / США
6.8 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Тайна перевала Дятлова»

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Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
На мой взгляд, эту жуткую историю нужно было бы снимать в стиле документального кино, а не банального ужастика. Пусть даже, приняв в качестве версии след НЛО (снежного человека и т.д.) И просто показ фотографий этот эффект не дает.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
этот пожалуй единственный фильм который жду в феврале..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 07/02/2013 - 19:52:42):по мотивам



Почему по мотивам? вообще отдельная история, судя по трейлеру. Прилетели какие-то американцы на Урал, где и пропали. Наверное, йети какой-нибудь схарчил, т.к. про мансийских духов и НЛО не оригинально.

А имя дятловцев чисто для подогревания интереса. Снимали вообще не у нас, а восточнее, на Алтае, кажется.



Когда идешь по улице Гагарина мимо Михайловского кладбища, то через дыру в заборе видно памятник на могиле группы Дятлова. Я как-то пролезла в эту дыру, постояла рядом...такие хорошиее лица у ребят. Памятник в отличном состоянии, цветы...

Не уверена, что у нас в городе этому фильму обрадуются.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
сегодня в Челябинске что-то упало...1000 пострадавших...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Полнейшая лажа.

Весь фильм не покидало ощущение что снимают в павильоне но фоне фотообоев.

Эти люди вообще в курсе что такое зима на Урале? Бар в глухой деревне ✊

Камеры-дрыгалки уже достали.Зачем было идти зимой?



Как обычно приплели к фильму какую то историческую загадку и сняли какую то чепуху,если бы не упоминали о группе Дятлова это кино вообще бы никто не пошел смотреть.



P.S. Фильм к просмотру не рекомендую,лучше посмотреть любую документалку на эту тему.



2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mari_Wolf 2 апреля 2015, 12:51
Фильм достаточно хорош

8 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Olga55555 2 апреля 2015, 12:51
Люди не ходите на этот фильм дерьмо дерьмовое дерьмом помазанное мир сошел сума такую ...ню в кинотеатрах показывать позор смотреть вообще не...

Из последних джанго более или менее нормальный
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 02/03/2013 - 15:09:01


Джонни да я вообще только одним глазком ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Викуня 2 апреля 2015, 12:51
По сути поприкалываться можно особенно в конце.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Анетка 2 апреля 2015, 12:51
Очень ждала выхода этого фильма,уговорила мужа пойти в кинотеатр посмотреть,он согласился.И знаете фильм не оправдал моих ожиданий,полная чушь,и ерунда,американцы не могут снять фильм без присутствия потусторонних сил.Смотря этот фильм мне было смешно,потому что в фильме много выдуманного вранья.Вообщем мы остались не довольными.Трагедию 1959 года превратили в какой то цирк.Проще сказать фильм у американцев совсем не получился,скорее всего любительское видео.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
фильм понравился ..американцы предложили свою версию гибели туристом ,ведь что произошло на самом деле никто не знает, поэтому у каждого могут быть свои идеи ...единственное что не понятно - что такое телепортация ???✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение PLAT от 06/03/2013 - 12:48:31




Качать не обязательно, первая серия есть на YouTube и на сайте ВГТРК он-лайн.

И чем лучше кино? Те же яйца, вид сбоку.

К чему-то помянули пропавший нынче летом "курузник", приезжий дядька важно морщит лоб: и в самолете тоже было 9 человек, ну надо же.

Про самолет вообще-то правда, реально ничего найти не смогли. Но летело в нем 13 человек, если вместе с пилотом считать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Викуня 2 апреля 2015, 12:51
Телепортация - это перенести себя, из одного места в другое. В каком месте окажешься зависит от ситуации. Фильм "Муха" к примеру.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Xenon_H 2 апреля 2015, 12:51
Понравилось неожиданное решение в конце. Когда парень с девушкой превратились в зомби. И тот факт, что их в прошлом находит тетка Сергея (когда она говорит про два дополнительных тела к найденным девяти, со странным прибором-видеокамерой из будущего). И еще тот момент, когда они бегали от 2-х зомбаков внутри бункера, по сути они бегали от самих себя (временной парадокс однако), поэтому их зомбаки и не трогали, а загнали к порталу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Turist80, 10/03/2013 - 19:36:58):со следами вокруг палатки я не понял



Какие-то нехорошие люди напустили мутантов на туристов. Мутанты пожалели американцев, просто побродили вокруг палатки и ушли обратно в пещеру, дальше на крючьях висеть.

Там из области непонятного ещё язык человечий на метеовышке. Нормально.

Не для ответов же кино.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Викуня 2 апреля 2015, 12:51
Почему вы взяли что следы наших героев - парня и девушки, может это прошлые люди, а у наших только предстоит так же ходить вокруг палаток и жить в пещере в виде мутантов. В портал попадают возможно чтобы пополнить ряды мутантов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/03/2013 - 23:06:43):Про язык там герои специально говорили откуда он



Про откуда язык мне всё ясно. За каким лешим он на метеовышке оказался? Телепортировался самопроизвольно и отдельно от всего остального?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/03/2013 - 23:50:11):на таких мелочах особо не стоит заморачиваться



Согласна. Бред логикой не охватишь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 29 марта 2019, 21:33
Оценка
пересмотрел и да! хороший фильм!
намудрили, на мой взгляд, немного, но добротно!
8 баллов из 10ти!
кто не смотрел - рекомендую!
как и самогон - кто не пил, попробуйте ;)))
29 марта 2019, 21:33 Ответить
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