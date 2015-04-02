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Тайна перевала Дятлова
Отзывы о фильме «Тайна перевала Дятлова»
The Dyatlov pass incident
Тайна перевала Дятлова
2013 / Россия / США
Трейлер
6.8
Оцените
46
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Lika_L
2 апреля 2015, 12:51
На мой взгляд, эту жуткую историю нужно было бы снимать в стиле документального кино, а не банального ужастика. Пусть даже, приняв в качестве версии след НЛО (снежного человека и т.д.) И просто показ фотографий этот эффект не дает.
2 апреля 2015, 12:51
1
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
этот пожалуй единственный фильм который жду в феврале..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (yamamoto, 07/02/2013 - 19:52:42):
по мотивам
Почему по мотивам? вообще отдельная история, судя по трейлеру. Прилетели какие-то американцы на Урал, где и пропали. Наверное, йети какой-нибудь схарчил, т.к. про мансийских духов и НЛО не оригинально.
А имя дятловцев чисто для подогревания интереса. Снимали вообще не у нас, а восточнее, на Алтае, кажется.
Когда идешь по улице Гагарина мимо Михайловского кладбища, то через дыру в заборе видно памятник на могиле группы Дятлова. Я как-то пролезла в эту дыру, постояла рядом...такие хорошиее лица у ребят. Памятник в отличном состоянии, цветы...
Не уверена, что у нас в городе этому фильму обрадуются.
2 апреля 2015, 12:51
1
0
Ответить
таняc
2 апреля 2015, 12:51
сегодня в Челябинске что-то упало...1000 пострадавших...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Полнейшая лажа.
Весь фильм не покидало ощущение что снимают в павильоне но фоне фотообоев.
Эти люди вообще в курсе что такое зима на Урале? Бар в глухой деревне ✊
Камеры-дрыгалки уже достали.Зачем было идти зимой?
Как обычно приплели к фильму какую то историческую загадку и сняли какую то чепуху,если бы не упоминали о группе Дятлова это кино вообще бы никто не пошел смотреть.
P.S. Фильм к просмотру не рекомендую,лучше посмотреть любую документалку на эту тему.
2/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Mari_Wolf
2 апреля 2015, 12:51
Фильм достаточно хорош
8 из 10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Olga55555
2 апреля 2015, 12:51
Люди не ходите на этот фильм дерьмо дерьмовое дерьмом помазанное мир сошел сума такую ...ню в кинотеатрах показывать позор смотреть вообще не...
Из последних джанго более или менее нормальный
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 02/03/2013 - 15:09:01
Джонни да я вообще только одним глазком ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Викуня
2 апреля 2015, 12:51
По сути поприкалываться можно особенно в конце.
2 апреля 2015, 12:51
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Анетка
2 апреля 2015, 12:51
Очень ждала выхода этого фильма,уговорила мужа пойти в кинотеатр посмотреть,он согласился.И знаете фильм не оправдал моих ожиданий,полная чушь,и ерунда,американцы не могут снять фильм без присутствия потусторонних сил.Смотря этот фильм мне было смешно,потому что в фильме много выдуманного вранья.Вообщем мы остались не довольными.Трагедию 1959 года превратили в какой то цирк.Проще сказать фильм у американцев совсем не получился,скорее всего любительское видео.
2 апреля 2015, 12:51
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
фильм понравился ..американцы предложили свою версию гибели туристом ,ведь что произошло на самом деле никто не знает, поэтому у каждого могут быть свои идеи ...единственное что не понятно - что такое телепортация ???✌️
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение PLAT от 06/03/2013 - 12:48:31
Качать не обязательно, первая серия есть на YouTube и на сайте ВГТРК он-лайн.
И чем лучше кино? Те же яйца, вид сбоку.
К чему-то помянули пропавший нынче летом "курузник", приезжий дядька важно морщит лоб: и в самолете тоже было 9 человек, ну надо же.
Про самолет вообще-то правда, реально ничего найти не смогли. Но летело в нем 13 человек, если вместе с пилотом считать.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Викуня
2 апреля 2015, 12:51
Телепортация - это перенести себя, из одного места в другое. В каком месте окажешься зависит от ситуации. Фильм "Муха" к примеру.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Xenon_H
2 апреля 2015, 12:51
Понравилось неожиданное решение в конце. Когда парень с девушкой превратились в зомби. И тот факт, что их в прошлом находит тетка Сергея (когда она говорит про два дополнительных тела к найденным девяти, со странным прибором-видеокамерой из будущего). И еще тот момент, когда они бегали от 2-х зомбаков внутри бункера, по сути они бегали от самих себя (временной парадокс однако), поэтому их зомбаки и не трогали, а загнали к порталу.
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Turist80, 10/03/2013 - 19:36:58):
со следами вокруг палатки я не понял
Какие-то нехорошие люди напустили мутантов на туристов. Мутанты пожалели американцев, просто побродили вокруг палатки и ушли обратно в пещеру, дальше на крючьях висеть.
Там из области непонятного ещё язык человечий на метеовышке. Нормально.
Не для ответов же кино.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Викуня
2 апреля 2015, 12:51
Почему вы взяли что следы наших героев - парня и девушки, может это прошлые люди, а у наших только предстоит так же ходить вокруг палаток и жить в пещере в виде мутантов. В портал попадают возможно чтобы пополнить ряды мутантов.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/03/2013 - 23:06:43):
Про язык там герои специально говорили откуда он
Про откуда язык мне всё ясно. За каким лешим он на метеовышке оказался? Телепортировался самопроизвольно и отдельно от всего остального?
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 10/03/2013 - 23:50:11):
на таких мелочах особо не стоит заморачиваться
Согласна. Бред логикой не охватишь.
2 апреля 2015, 12:51
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Андрей
29 марта 2019, 21:33
Оценка
пересмотрел и да! хороший фильм!
намудрили, на мой взгляд, немного, но добротно!
8 баллов из 10ти!
кто не смотрел - рекомендую!
как и самогон - кто не пил, попробуйте ;)))
29 марта 2019, 21:33
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Почему по мотивам? вообще отдельная история, судя по трейлеру. Прилетели какие-то американцы на Урал, где и пропали. Наверное, йети какой-нибудь схарчил, т.к. про мансийских духов и НЛО не оригинально.
А имя дятловцев чисто для подогревания интереса. Снимали вообще не у нас, а восточнее, на Алтае, кажется.
Когда идешь по улице Гагарина мимо Михайловского кладбища, то через дыру в заборе видно памятник на могиле группы Дятлова. Я как-то пролезла в эту дыру, постояла рядом...такие хорошиее лица у ребят. Памятник в отличном состоянии, цветы...
Не уверена, что у нас в городе этому фильму обрадуются.
Весь фильм не покидало ощущение что снимают в павильоне но фоне фотообоев.
Эти люди вообще в курсе что такое зима на Урале? Бар в глухой деревне ✊
Камеры-дрыгалки уже достали.Зачем было идти зимой?
Как обычно приплели к фильму какую то историческую загадку и сняли какую то чепуху,если бы не упоминали о группе Дятлова это кино вообще бы никто не пошел смотреть.
P.S. Фильм к просмотру не рекомендую,лучше посмотреть любую документалку на эту тему.
2/10
8 из 10
Из последних джанго более или менее нормальный
Джонни да я вообще только одним глазком ✊
Качать не обязательно, первая серия есть на YouTube и на сайте ВГТРК он-лайн.
И чем лучше кино? Те же яйца, вид сбоку.
К чему-то помянули пропавший нынче летом "курузник", приезжий дядька важно морщит лоб: и в самолете тоже было 9 человек, ну надо же.
Про самолет вообще-то правда, реально ничего найти не смогли. Но летело в нем 13 человек, если вместе с пилотом считать.
Какие-то нехорошие люди напустили мутантов на туристов. Мутанты пожалели американцев, просто побродили вокруг палатки и ушли обратно в пещеру, дальше на крючьях висеть.
Там из области непонятного ещё язык человечий на метеовышке. Нормально.
Не для ответов же кино.
Про откуда язык мне всё ясно. За каким лешим он на метеовышке оказался? Телепортировался самопроизвольно и отдельно от всего остального?
Согласна. Бред логикой не охватишь.
намудрили, на мой взгляд, немного, но добротно!
8 баллов из 10ти!
кто не смотрел - рекомендую!
как и самогон - кто не пил, попробуйте ;)))
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