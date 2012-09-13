Залив, 2012

Во время ежегодного фестиваля крабов в городе Кларидж горожане заболевают, проявляя множество странных симптомов, что заставляет местных репортеров подозревать, что вода там заразилась. Никто не знает, что это и как передается, но когда один заболевшие начинают странно себя вести, а другие умирают, страх перерастает в панику. Город закрыт, а государственные органы конфискуют записи из СМИ или личных источников в попытке скрыть инцидент. Но один местный репортер, который стал свидетелем эпидемии, смог задокументировать, собрать и скрыть этот фильм в надежде, что однажды ужасная правда будет раскрыта миру...