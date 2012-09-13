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Залив Залив
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The Bay

Залив, 2012

2012 / США
5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время ежегодного фестиваля крабов в городе Кларидж горожане заболевают, проявляя множество странных симптомов, что заставляет местных репортеров подозревать, что вода там заразилась. Никто не знает, что это и как передается, но когда один заболевшие начинают странно себя вести, а другие умирают, страх перерастает в панику. Город закрыт, а государственные органы конфискуют записи из СМИ или личных источников в попытке скрыть инцидент. Но один местный репортер, который стал свидетелем эпидемии, смог задокументировать, собрать и скрыть этот фильм в надежде, что однажды ужасная правда будет раскрыта миру...

  • Фильм появился в результате того, что режиссера Барри Левинсона попросили снять документальный фильм о проблемах, с которыми сталкивается Чесапикский залив.  Он  отказался от документального фильма, узнав, что Frontline уже освещал ту же проблему, но вместо этого решил использовать исследование для создания фильма ужасов, который, как он надеялся, прольет свет на проблемы, стоящие перед заливом.
  • Левинсон решил использовать формат найденной пленки, подумав о катастрофе в Помпеях и о том, что, если бы такая катастрофа случилась сегодня, мы бы куда лучше знали о том, что произошло. Был использован революционный метод съемки: большую часть отснятого материала снимали сами актеры, а не члены съемочной группы. 

Беспрецедентная биологическая катастрофа постигает небольшой город на берегу залива: паразиты, обитающие в морских глубинах, заражают людей неизлечимой болезнью. Весь ужас произошедших событий жители города запечатлели на видео, которое выкладывали в интернет.

5.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 13 сентября 2012
Премьера онлайн 13 марта 2013
Премьера в мире 13 сентября 2012
Возраст 16+
MPAA R
Режиссер
Барри Левинсон
Барри Левинсон
В ролях
Джейн МакНейлл
Майкл Бисли
Кристофер Денхам
Кристен Коннолли
Кристен Коннолли
Все актеры и съемочная группа
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Залив

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Не люблю превдодокументалку и "червивые" ужастики тоже. Но здесь это работает очень даже. Жутко.
И что еще понравилось, довольно… Читать дальше…
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