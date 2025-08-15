Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Молодежный сериал о мрачных семейный тайнах, корейский детектив о маньяке-психопате и стильный неонуар о мире будущего — рассказываем о самых интересных фильмах и сериалах, в которых герои теряют память.

Семейная комедия с Кириллом Кяро в главной роли. В центре внимания — подросток Юра, который каждое лето проводит у бабушки и дедушке на Байкале. Во время очередных каникул Юра находит на берегу озера аквалангиста, который потерял память. Это событие втягивает героя в водоворот невероятных приключений, во время которых он не только поможет нового знакомому вспомнить прошлое, но и лучше узнает себя, встретит настоящих друзей и даже столкнется с шайкой бандитов. Фильм доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

Мы были лжецами (2025, 1 сезон)

Детективный триллер Эрики Дантон (« Тед Лассо ») и Зинги Стюарт (« Изобретая Анну ») с Эмили Элин Линд (« Сплетница ») в главной роли. Ее героиня Каденс Синклер — девушка из обеспеченной семьи, которая каждое лето проводит с друзьями на частном острове. Однажды происходит несчастный случай, в результате которого Каденс теряет память. Желая понять, что же произошло, девушка возвращается на остров, но никто из присутствующих не хочет говорить о случившемся.

Сериал снят по одноименному роману Эмили Локхарт, получившем читательскую премию сайта Goodreads в номинации «Лучшая молодежная проза».

Мышь (2021, 1 сезон)

Действие разворачивается в альтернативной Корее, где ученые разработали ДНК-тест, позволяющий определить у эмбриона ген психопатии. Авторы исследования предлагают законопроект об обязательности этого теста, но его отклоняют, несмотря на то что вся страна шокирована жестокими убийствами маньяка по прозвищу Охотник за головами. Двадцать пять лет спустя в Корее вновь появляется серийный убийца, как-то связанный с Охотником. За расследование принимается импульсивный детектив Ко Му-чхи, у которого с Охотником личные счеты, и его юный напарник Чон Ба-рым, которому предстоит пройти немало испытаний (в том числе, потерять память), прежде чем он узнает правду.

Тревожный хоррор с Шоном Эшмором (« Люди Икс ») и Андреа Лондо (« Нарко »). После неудачной попытки самоубийства Сара теряет память. Ее заботливый муж Ник старается всячески оградить Сару от болезненных воспоминаний, но девушка все чаще видит кошмары и постепенно перестает отличать реальность от вымысла. Ситуация осложняется тем, что их горничная Роуз то и дело хамит Саре, а на пороге дома появляется человек, который утверждает, что он друг ее сестры и хочет помочь.

Грешница (2017, 4 сезона)

Запутанный детективный сериал с Биллом Пулманом (« Шоссе в никуда ») и Джессикой Бил (« Иллюзионист »), получивший номинации на премии «Сатурн», «Эмми» и «Золотой глобус». Действие первого сезона разворачивается вокруг молодой женщины Коры Таннетти, которая во время пляжного отдыха с мужем и ребенком в приступе ярости убивает незнакомого мужчину. Пытаясь понять, почему Кора совершила преступление, опытный детектив Гарри Эмброуз сталкивается с ужасающими подавленными воспоминаниями женщины, которые и привели к трагедии.

В последующих сезонах детектив Эмброуз продолжит расследование запутанных дел, связанных с исчезновением богатой наследницы, автомобильной аварией и подростком, убившим своих родителей.

Амнезия (2017, 3 сезона)

Звезда « Касла » Стана Катик предстает в роли агента ФБР Эмили Брин. Расследуя дело о серийных убийствах, женщина бесследно исчезает. Спустя шесть лет, когда ее уже давно считают погибшей, ее муж получает телефонный звонок с сообщением о том, что Эмили жива. Женщину находят в заброшенном доме, но она ничего не помнит о своем похищении. Эмили пытается вернуться в семью, но ее муж уже женат на другой женщине, а сын практически не помнит ее. Желая выяснить, что с ней произошло, Эмили неожиданно сама становится подозреваемой в череде громких убийств.

Она же Грейс (2017, 1 сезон)

Экранизация одноименного романа Маргарет Этвуд (автора знаменитого « Рассказа служанки ») с Сарой Гадон (« Антивирус », « 11.22.63 »). Действие происходит в середине XIX века. Горничную-иммигрантку Грейс Маркс обвиняют в убийстве своего работодателя, но девушка утверждает, что ничего не помнит о преступлении. Спустя несколько лет психиатр Саймон Джордан, нанятый для экспертизы Грейс, пытается помочь женщине вспомнить, что произошло в день убийства на самом деле.

Детективный триллер с Николь Кидман , Колином Фертом и Марком Стронгом . Из-за тяжелой травмы головы Кристина Лукас каждое утро просыпается, ничего не помня о своем прошлом. По совету врача она ведет видеодневник, в котором подробно описывает случившееся с ней за день, чтобы ежедневно по крупицам восстанавливать свою жизнь. Однажды Кристина понимает, что ее муж и ее врач рассказывают разные версии того, как она получила травму.

Криминальный триллер Дэнни Бойла с Джеймсом МакЭвоем и Венсаном Касселем . Сотрудник аукционного дома Саймон вместе с сообщниками решает похитить знаменитое полотно Гойи «Ведьмы в воздухе». Однако при ограблении Саймон получает травму головы и теряет память, поэтому не помнит, где спрятал картину. Пытаясь добраться до своей добычи, сообщники нанимают гипнотерапевта, задача которого — погрузить Саймона в транс и заставить вспомнить прошлое.

Триллер в замкнутом пространстве с Джеймсом Кэвизелом (« Окончательный монтаж ») в главной роли. Пять незнакомых друг с другом мужчин приходят в себя на запертом заброшенном складе. У каждого из них серьезные травмы, более того, никто из них ничего не помнит о своем прошлом. Постепенно герои выясняют, что двое из них — похищенные бизнесмены, а оставшиеся трое — похитители, но кто есть кто, понять невозможно. В условиях, когда никому нельзя доверять, атмосфера накаляется до предела.