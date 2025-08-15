Меню
15 августа 2025 15:05
Молодежный сериал о мрачных семейный тайнах, корейский детектив о маньяке-психопате и стильный неонуар о мире будущего — рассказываем о самых интересных фильмах и сериалах, в которых герои теряют память.

Лето на память (2024)

Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Семейная комедия с Кириллом Кяро в главной роли. В центре внимания — подросток Юра, который каждое лето проводит у бабушки и дедушке на Байкале. Во время очередных каникул Юра находит на берегу озера аквалангиста, который потерял память. Это событие втягивает героя в водоворот невероятных приключений, во время которых он не только поможет нового знакомому вспомнить прошлое, но и лучше узнает себя, встретит настоящих друзей и даже столкнется с шайкой бандитов. Фильм доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

Мы были лжецами (2025, 1 сезон)

Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Детективный триллер Эрики ДантонТед Лассо») и Зинги СтюартИзобретая Анну») с Эмили Элин ЛиндСплетница») в главной роли. Ее героиня Каденс Синклер — девушка из обеспеченной семьи, которая каждое лето проводит с друзьями на частном острове. Однажды происходит несчастный случай, в результате которого Каденс теряет память. Желая понять, что же произошло, девушка возвращается на остров, но никто из присутствующих не хочет говорить о случившемся.

Сериал снят по одноименному роману Эмили Локхарт, получившем читательскую премию сайта Goodreads в номинации «Лучшая молодежная проза».

Мышь (2021, 1 сезон)

Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Действие разворачивается в альтернативной Корее, где ученые разработали ДНК-тест, позволяющий определить у эмбриона ген психопатии. Авторы исследования предлагают законопроект об обязательности этого теста, но его отклоняют, несмотря на то что вся страна шокирована жестокими убийствами маньяка по прозвищу Охотник за головами. Двадцать пять лет спустя в Корее вновь появляется серийный убийца, как-то связанный с Охотником. За расследование принимается импульсивный детектив Ко Му-чхи, у которого с Охотником личные счеты, и его юный напарник Чон Ба-рым, которому предстоит пройти немало испытаний (в том числе, потерять память), прежде чем он узнает правду.

Свободное падение (2021)

Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Тревожный хоррор с Шоном ЭшморомЛюди Икс») и Андреа Лондо («Нарко»). После неудачной попытки самоубийства Сара теряет память. Ее заботливый муж Ник старается всячески оградить Сару от болезненных воспоминаний, но девушка все чаще видит кошмары и постепенно перестает отличать реальность от вымысла. Ситуация осложняется тем, что их горничная Роуз то и дело хамит Саре, а на пороге дома появляется человек, который утверждает, что он друг ее сестры и хочет помочь.

Грешница (2017, 4 сезона)

Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Запутанный детективный сериал с Биллом ПулманомШоссе в никуда») и Джессикой БилИллюзионист»), получивший номинации на премии «Сатурн», «Эмми» и «Золотой глобус». Действие первого сезона разворачивается вокруг молодой женщины Коры Таннетти, которая во время пляжного отдыха с мужем и ребенком в приступе ярости убивает незнакомого мужчину. Пытаясь понять, почему Кора совершила преступление, опытный детектив Гарри Эмброуз сталкивается с ужасающими подавленными воспоминаниями женщины, которые и привели к трагедии.

В последующих сезонах детектив Эмброуз продолжит расследование запутанных дел, связанных с исчезновением богатой наследницы, автомобильной аварией и подростком, убившим своих родителей.

Амнезия (2017, 3 сезона)

Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Звезда «Касла» Стана Катик предстает в роли агента ФБР Эмили Брин. Расследуя дело о серийных убийствах, женщина бесследно исчезает. Спустя шесть лет, когда ее уже давно считают погибшей, ее муж получает телефонный звонок с сообщением о том, что Эмили жива. Женщину находят в заброшенном доме, но она ничего не помнит о своем похищении. Эмили пытается вернуться в семью, но ее муж уже женат на другой женщине, а сын практически не помнит ее. Желая выяснить, что с ней произошло, Эмили неожиданно сама становится подозреваемой в череде громких убийств.

Она же Грейс (2017, 1 сезон)

Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Экранизация одноименного романа Маргарет Этвуд (автора знаменитого «Рассказа служанки») с Сарой ГадонАнтивирус», «11.22.63»). Действие происходит в середине XIX века. Горничную-иммигрантку Грейс Маркс обвиняют в убийстве своего работодателя, но девушка утверждает, что ничего не помнит о преступлении. Спустя несколько лет психиатр Саймон Джордан, нанятый для экспертизы Грейс, пытается помочь женщине вспомнить, что произошло в день убийства на самом деле.

Прежде чем я усну (2014)

Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Детективный триллер с Николь Кидман, Колином Фертом и Марком Стронгом. Из-за тяжелой травмы головы Кристина Лукас каждое утро просыпается, ничего не помня о своем прошлом. По совету врача она ведет видеодневник, в котором подробно описывает случившееся с ней за день, чтобы ежедневно по крупицам восстанавливать свою жизнь. Однажды Кристина понимает, что ее муж и ее врач рассказывают разные версии того, как она получила травму.

Транс (2013)

Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Криминальный триллер Дэнни Бойла с Джеймсом МакЭвоем и Венсаном Касселем. Сотрудник аукционного дома Саймон вместе с сообщниками решает похитить знаменитое полотно Гойи «Ведьмы в воздухе». Однако при ограблении Саймон получает травму головы и теряет память, поэтому не помнит, где спрятал картину. Пытаясь добраться до своей добычи, сообщники нанимают гипнотерапевта, задача которого — погрузить Саймона в транс и заставить вспомнить прошлое.

5 неизвестных (2005)

Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Триллер в замкнутом пространстве с Джеймсом КэвизеломОкончательный монтаж») в главной роли. Пять незнакомых друг с другом мужчин приходят в себя на запертом заброшенном складе. У каждого из них серьезные травмы, более того, никто из них ничего не помнит о своем прошлом. Постепенно герои выясняют, что двое из них — похищенные бизнесмены, а оставшиеся трое — похитители, но кто есть кто, понять невозможно. В условиях, когда никому нельзя доверять, атмосфера накаляется до предела.

Темный город (1998)

Вспомнить всё: 11 фильмов и сериалов о потере памяти

Культовый научно-фантастический неонуарный триллер, снятый режиссером «Ворона» Алексом Прайасом. Главный герой Джон Мердок просыпается в номере отеля, ничего не помня о себе и своем прошлом. В соседней комнате он обнаруживает труп женщины, а таинственный голос по телефону сообщает, что за ним охотятся. Скрываясь от полиции, которая подозревает его в серии убийств, и от таинственных незнакомцев со сверхъестественными способностями, Мердок пытается вспомнить, что с ним произошло.

