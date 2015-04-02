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Транс Транс
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Trance Транс 2013 / Великобритания
7.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Транс»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Ну ни хера себе! Это же , предположительно КОМБЕК Бойла, в стиле На игле. Но как хотелось бы верить, и как мало шансов что это произойдет..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
старый добрый Боил, борозды не испортит! Европейское кино, я подчеркиваю, на голову выше Американского. Всегда остается что то не понятно). Вобщем все очень музыкально, професионально, сложно, ярко, драматично, так и надо снимать. Тема тоже интересная, я думаю появятся продолжатели - гипностайл.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (test, 04/04/2013 - 12:53:26):

Клетка, на мой взгляд, хороша только своей манерой клиповой сьемки, АЛЯ музклипы 90х. Больше ни чем. В Трансе, после середины фильма в принципе не понятно, кто спит, кто нет, вобще что на хрен происходит!! Транс)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Очередное разочарование современным кинематографом. И ладно бы было сие американским производством (было б не так обидно), ан нет “загубленным” оказалось мое любимое европейское кино. И кто “загубил”? Сам Дэнни Бойл. Автор общепризнанных нетленок и, в довесок, организатор целых Олимпийских игр. Хотя что-то мне подсказывает, что в этом фильме режиссер решил просто поиздеваться над своими зрителями, предоставив отборную порцию из мелодраматической чепухи и внезапных выстрел, чьей эпичности местами просто диву даешься. Однако ж, в этом плане он оказался не одинок, - подобное ощущение меня постигло после просмотра “Петли времени”. Нет, начала как раз таки бойкие вышли у обоих картин, но потом…

Из плюсов фильма отмечу, в первую очередь, классный саундтрек от выдвиженца Underworld, без которого, на мой взгляд, возникла бы обреченность созерцать наручные часы уже после трети фильма. Как никак, стильная режиссура таки присутствует. И, наконец, Розарио Доусон, чьи обнаженные матовые прелести можно созерцать в картине довольно продолжительное время.

Но несмотря на такой привлекательный кадр, хотелось бы, с другой стороны, выразить полное пренебрежение кастом со стороны авторов, а именно его полную безхарактерность. Ну не тянет никак МакЭвой на роль крутого парня, хоть и имеющего психологические дилеммы. Хотя этому человечку я искренне симпатизирую, но в данном случае ему элементарно не хватает харизмы. А присутствие Касселя неминуемо наводит на мысль, что он примчался сюда сразу после третьей части от оушенских друзей.

Я не понимаю, зачем стоило раздувать такую картину подобию “Начала” (а смелые ассоциации явно присутствуют), имея такую сомнительную идею и ее, как вышло, тягомотную реализацию.



6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Неплохой фильм (местами жестокий), стоит посмотреть. Начало веселое, чуть скучноват посередине, но концовка держит внимание.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
В сюжет и диалоги не вдаюсь. Неважно что, главное как. Фильм сделан мастерски и с хорошим вкусом. Увидев длинный список кинотеатров, где его показывают, идти не захотел, но обнаружил в списке Факел. А там что попало крутить не будут. В очередной раз не ошибся.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 08/04/2013 - 08:16:52):

Так может это она все и замутила? ограбление всмысле. У меня осталось очень много вопросов..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Тема принудительного засерания мозгов напомнила нолановское Начало. Но Транс мне понравился больше, чем Начало(из которого я помню грустные глаза Котийяр да цифровые эффекты, если бы их не было, то и фильм бы сдулся).

А здесь...картинка завораживает (у Э.Д.Мэнтла даже круче вышло, по-моему, чем в Дредде), и головоломка похитрее (у Нолана всё сводится к тому, упал волчок или нет), и главная троица хороша, такие люди-перевёртыши. Интересно и до конца не понятно. Непонятно потому, что, хоть тресни, но не получается относиться к героям плохо, банальная корысть отвергается как двигатель истории, отсюда многовариантность мотивировки и в результате легкий массаж мозга от увиденного.

Музыка, правда, тоже по ушам даёт, но как-то славно в целом, без необоснованных претензий на монументальность.

Очень любопытно, как оно пойдёт во второй раз, но пересмотреть хочется, аж жуть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Фильм СУПЕР ! Запутанный ужас =) Обажаю такие фильмы , когда в конце только развязка.



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
я тут подумал, все таки гениально. не спорьте даже, не надо!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
я в восторге!!!! супер мега фильм!!!! есть в нем всё: немного эротики...крови...интриги...отличный сюжет и развязка))) логичный безупречный фильм!!!!✊ на все 100%
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Хорошо, красиво, интересно, но не зацепило почему-то. Как-то не вовлекаешься в сюжет, никому не сопереживаешь, никем не восхищаешься, кино не вызывает особых эмоций и желания подумать, в общем, не поверила я Бойлу.



Хотя весьма достойное и увлекательное кинцо вышло. Удивил Кассель, какой-то он здесь никакой, вялый, прям не похож на себя. Макэвой, напротив, порадовал, живой такой. Спасла всё музыка, очень качественная и в тему подобранная.



Концовочка, на мой взгляд, слишком проста✊ . Я думала, тема будет развиваться в духе "Бойцовского клуба", для меня так было бы логичнее и более драйвово.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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