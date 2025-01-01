Меню
Цитаты из фильма Транс

Цитаты из фильма Транс

Elizabeth Мы храним секреты от многих, но больше всего — от самих себя. И это мы называем забыванием.
Elizabeth То, кем мы являемся — это сумма всего, что мы когда-либо говорили, делали, чувствовали
Elizabeth Выбор за тобой. Хочешь помнить или хочешь забыть?
Elizabeth Чтобы быть собой, нужно постоянно помнить, кто ты.
Elizabeth Память не уничтожается, она запирается в клетке, и с достаточной силой, с достаточной жестокостью этот замок можно взломать. Воспоминание возвращается, не полностью, не целиком, но достаточно, чтобы свести с ума, чтобы заставить почувствовать себя обманутым, достаточно, чтобы разозлиться. Как она выглядела?
Simon ...ты.
Elizabeth Она готова на всё ради тебя. Ты влюбляешься в некую идеализацию, ту, что тебе по душе. Но потом становишься собственником, подозреваешь её. День и ночь боишься потерять её. Это мучит тебя, и ты становишься ревнивым. Ты начинаешь верить, что зависишь от неё. Что без неё ты умрёшь.
Simon Я был действительно хорош, но недостаточно. А недостаточно — это на самом деле совсем не хорошо.
Simon Ни одно произведение искусства не стоит человеческой жизни.
[последние слова]
Elizabeth Ты хочешь помнить или забыть?
Elizabeth Злиться — значит быть жертвой.
[первые реплики]
Simon [аукционист выкрикивает цены] Есть картина, она принадлежит Рембрандту. «Буря на Галилейском море» — вот как она называется, и он там есть. Старик Рембрандт, он на картине. Он там, прямо в эпицентре шторма, смотрит прямо на тебя. Но... ты его не видишь. И причина, по которой ты его не видишь — картина была украдена.
Elizabeth Наконец-то ты подавил память обо мне.
Simon [после того, как впервые увидел гипноз Нейта] Хахахахаха, это было невероятно! Ты в порядке?
Nate Да, всё нормально, почему?
Simon Хехехехе, он не в курсе! Ха-ха, прости, брат.
Simon Элизабет... Я помню
[последние реплики]
Simon Давай сюда!
Franck Фрезье.
Franck [На экране переводится с французского как: "Клубника"]
Elizabeth А следующий голос, который вы услышите, будет голосом Саймона. И он скажет то слово, которое я для вас подготовила. И когда он произнесёт это слово, вы погрузитесь в свой собственный мир страха... из которого только он сможет вас вернуть.
Simon ...Клубника.
Elizabeth Если у тебя есть нужный человек... если ты его поймаешь, проникнешься, если он попадёт под твой чары. Если ты будешь работать усердно, не спеша, и сделаешь всё как надо, ты можешь заставить его захотеть сделать... почти... всё.
Elizabeth Злиться — значит быть жертвой. Я это пережила. Это единственная настоящая победа.
