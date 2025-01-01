Она готова на всё ради тебя. Ты влюбляешься в некую идеализацию, ту, что тебе по душе. Но потом становишься собственником, подозреваешь её. День и ночь боишься потерять её. Это мучит тебя, и ты становишься ревнивым. Ты начинаешь верить, что зависишь от неё. Что без неё ты умрёшь.