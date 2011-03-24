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Франкенштейн: Камбербэтч Франкенштейн: Камбербэтч
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Frankenstein

Франкенштейн: Камбербэтч, 2011

2011 / Великобритания
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17 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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О фильме

Доктор Виктор Франкенштейн создает Чудовище, вдохнув жизнь в тело, созданное из частей разных умерших людей. Однако, в ужасе от безобразности своего творения, он бросает его на произвол судьбы. Одинокий, уродливый, по-детски невинный монстр ждёт от мира доверия и любви, но повсюду сталкивается лишь со злобой, жестокостью и ненавистью. Окончательно отчаявшись, Чудовище клянется разыскать своего создателя и отомстить ему самым страшным образом.

6.1 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 15 июня 2012
Премьера онлайн 30 апреля 2020
Премьера в мире 24 марта 2011
Возраст 16+
Режиссер
Дэнни Бойл
Дэнни Бойл
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер
Элла Смит
Элла Смит
Джон Киллоран
Стивен Эллиот
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Ножка от 30/09/2012 - 01:23:33

Я недавно ради интереса посмотрела фильм Кеннета Брана "Франкенштейн Мэри Шелли", 1994… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение womango от 31/08/2012 - 13:23:27

Мне тоже очень понравилось.
Историю, где актеры местами меняются, не буду смотреть, … Читать дальше…
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20 октября 2016 12:54
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