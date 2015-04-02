Враг
– Опасайся встречи с самим собой...
Чтобы хоть как-то развеять депрессию, разведенный учитель истории Тертулиано Максимо Афонсо берет в прокате видеокассету с комедией "Упорный охотник подстрелит дичь". Фильм никак не впечатляет Тертулиано, и он ложится спать. Ночью его будят звуки из гостиной — оказывается, он забыл выключить пленку, и видеомагнитофон заново проигрывает фильм. И тут Тертулиано обнаруживает, что один из исполнителей эпизодических ролей выглядит в точности так, как он сам пять лет назад. Герой решает во что бы то ни стало найти своего двойника. Поиски оборачиваются настоящим наваждением, путешествием в самое сердце метафизической тьмы.
Похоже на смесь Линча с Кроненбергом. Но не под первого, ни под второго я не разу не засыпала.
Метафизическая тьма, обещанная в анонсе, оборачивается то беременным пузиком Сары Гадон, то прерванным сексом с Мелани Лоран. Паук ещё есть. Подозреваю, что паучиха. Намек?
У ФМ вроде тоже в конце экипаж и истерика. А тут ещё и паук.
Я как-то не прочувствовала историю. Отчего раздвоение? с обывательской т.з. у героя всё ОК.
И какой он настоящий, с кольцом на пальце или без?
а как насчет метафизической тьмы, ощущалась?
У меня иногда бывает, прошлое накатывает, взрывается в памяти острыми осколками. Передумываю, как бы надо было поступить. Но это не тьма, а жизнь.
"Двойник" понравился, а это - нет.
Ой, ну расстроили вы меня✊ . У Джейка вроде суперсерия пошла, все фильмы в зачет, а тут....✊
А Сарамаго конечно ужасен. Я читал Каина его, он за него толи Букера, толи Нобеля, то ли Пулицера получил, но не смог я добить, это разорваное мессиво псевдо интеллектуальной сатиры. Вобщемс хотел, найти Сарамаго уже "Врага", но блин отложу пока что. Эмбарго Сарамаго✊
А чо Джейк? он в порядке, и критики довольны. И потом, разве для личного опыта так уж важно постороннее мнение?
Я бы хотела понять это кино, но оно ускользнуло. Наверное, "метафизическую тьму" я себе по-другому представляю. Вот если бы тараканы, тогда да, сразу тьма. А пауки они не страшные, к паукам я хорошо отношусь✊ . В любом случае, я не хотела никого расстроить.
Теряюсь в догадках, какое из девяти слов является спойлером? по сравнению с анонсом?
Почитала правила. Про спойлеры ни слова. Кнопки спойлера нет (вроде это не проблема, её установить). Куда жать, чтобы скрыть текст?
Буду экспериментировать.
ага, иксфайлы.
пробежалась наскоро по Сарамаге. У него там процесс вообще непрерывный. Т.е. должен быть третий Джилленхол. Так интереснее, по-моему, чем паука подсовывать
Да неее. Меня вообще сложно расстроить. Просто думал, давно не было качественной\умной триллер СайФай драмы. Тем более по книге. А тут вроде мимо✊ . На чужое мнение, мне объективно насрать, но в целом это же форум, нужно как то социализироваться. Я понятно пойду на кино в любом случае, позже и отпишусь✊
Что за пауки, черные вдовы?? Что за комната? Мама? Какого хрена? Торонто говеный город! Твою мать 8\10✊
Саунд - вообще огонь.
Не Линч - но близко.
Джейк - красава.
Сара Гадон - просто чудо.
9/10
Я противоположного мнения, он серьезней и драматичнее стал выглядеть ..
