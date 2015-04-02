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An Enemy Враг 2013 / Канада / Испания
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Враг»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Может кто-нибудь объяснить, что это вообще такое было?

Похоже на смесь Линча с Кроненбергом. Но не под первого, ни под второго я не разу не засыпала.

Метафизическая тьма, обещанная в анонсе, оборачивается то беременным пузиком Сары Гадон, то прерванным сексом с Мелани Лоран. Паук ещё есть. Подозреваю, что паучиха. Намек?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
да, будет мистическая круть, я прям чувствуюю✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 04/05/2014 - 23:42:26




У ФМ вроде тоже в конце экипаж и истерика. А тут ещё и паук.



Я как-то не прочувствовала историю. Отчего раздвоение? с обывательской т.з. у героя всё ОК.

И какой он настоящий, с кольцом на пальце или без?



а как насчет метафизической тьмы, ощущалась?

У меня иногда бывает, прошлое накатывает, взрывается в памяти острыми осколками. Передумываю, как бы надо было поступить. Но это не тьма, а жизнь.



"Двойник" понравился, а это - нет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 04/05/2014 - 23:42:26):

Цитата (fanbunga, 06/05/2014 - 21:34:22):



Ой, ну расстроили вы меня✊ . У Джейка вроде суперсерия пошла, все фильмы в зачет, а тут....✊

А Сарамаго конечно ужасен. Я читал Каина его, он за него толи Букера, толи Нобеля, то ли Пулицера получил, но не смог я добить, это разорваное мессиво псевдо интеллектуальной сатиры. Вобщемс хотел, найти Сарамаго уже "Врага", но блин отложу пока что. Эмбарго Сарамаго✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Беда, расстроила аж двух уважаемых форумчан. Прошу прощения.



Ответ на сообщение Toporock от 07/05/2014 - 00:12:07


Ой, ну расстроили вы меня . У Джейка вроде суперсерия пошла, все фильмы в зачет, а тут....

А чо Джейк? он в порядке, и критики довольны. И потом, разве для личного опыта так уж важно постороннее мнение?

Я бы хотела понять это кино, но оно ускользнуло. Наверное, "метафизическую тьму" я себе по-другому представляю. Вот если бы тараканы, тогда да, сразу тьма. А пауки они не страшные, к паукам я хорошо отношусь✊ . В любом случае, я не хотела никого расстроить.



Ответ на сообщение Queen Julia от 12/05/2014 - 17:06:48


Теряюсь в догадках, какое из девяти слов является спойлером? по сравнению с анонсом?

Почитала правила. Про спойлеры ни слова. Кнопки спойлера нет (вроде это не проблема, её установить). Куда жать, чтобы скрыть текст?

Буду экспериментировать.



Ответ на сообщение peacefrog от 07/05/2014 - 02:53:12




ага, иксфайлы.

пробежалась наскоро по Сарамаге. У него там процесс вообще непрерывный. Т.е. должен быть третий Джилленхол. Так интереснее, по-моему, чем паука подсовывать
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (fanbunga, 12/05/2014 - 20:15:49):

Да неее. Меня вообще сложно расстроить. Просто думал, давно не было качественной\умной триллер СайФай драмы. Тем более по книге. А тут вроде мимо✊ . На чужое мнение, мне объективно насрать, но в целом это же форум, нужно как то социализироваться. Я понятно пойду на кино в любом случае, позже и отпишусь✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
А хотя нифига не сложно меня расстроить, это ж Вильнев! Блин какая херня, неужели лажа✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 18 февраля 2016, 09:40
Оценка
Так ребята, мне кино понравилось, только я не понял, почему все это??????????????!!!!!!!!!!!!

Что за пауки, черные вдовы?? Что за комната? Мама? Какого хрена? Торонто говеный город! Твою мать 8\10✊
18 февраля 2016, 09:40 Ответить
Toporock 18 февраля 2016, 09:40
Оценка
Желтый фон - да.

Саунд - вообще огонь.

Не Линч - но близко.

Джейк - красава.

Сара Гадон - просто чудо.
18 февраля 2016, 09:40 Ответить
khaos11 19 февраля 2016, 20:42
Оценка
Уж не знаю, как на большом экране, но фильм практически камерный и очень хорошо смотрится дома вечером на диване. Поклонники легкомысленного кино проходят мимо.



9/10
19 февраля 2016, 20:42 Ответить
Toporock 4 марта 2016, 23:10
Оценка
Цитата (leadraven, 05/06/2014 - 02:34:42):До чего же ему не идёт борода.



Я противоположного мнения, он серьезней и драматичнее стал выглядеть ..
4 марта 2016, 23:10 Ответить
leadraven 7 марта 2016, 02:50
До чего же ему не идёт борода.
7 марта 2016, 02:50 Ответить
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