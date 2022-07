1 The Dark Room Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 4:43

2 Control Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 4:48

3 The Dream Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 2:07

4 The Search Begins Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 5:24

5 Rathburn Road Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 4:06

6 Curiousity Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:56

7 Helen Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 2:51

8 I Think You Know Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 5:00

9 Motel Double (Realization) Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 6:52

10 Predator March Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 3:52

11 The Scar (A Good Bad Idea) Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:15

12 The Switch Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:53

13 Soft Revenge Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 4:29

14 I Know Who You Are Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 3:01

15 Theraphosa Blondi Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 3:33

16 After the Lights Go Out The Walker Brothers / John Stewart 4:01

17 Helen Winds (Outtake) [Bonus Track] Danny Bensi, Saunder Jurriaans / Saunder Jurriaans 1:44