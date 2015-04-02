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Спасти мистера Бэнкса Спасти мистера Бэнкса
Киноафиша Фильмы Спасти мистера Бэнкса Отзывы о фильме «Спасти мистера Бэнкса»
Saving Mr. Banks Спасти мистера Бэнкса 2013 / Великобритания / Австралия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Спасти мистера Бэнкса»

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Хороший, драматический фильм. Получает конечно же на два балла больше, за реальную историю. В целом конечно классическая Диснеевская история. Но, ведь мы должны теперь понимать, почему Диснеевская классическся история такая✊ . Вот. Лучше всех, все же Колин Фарелл. 7\10. с детьми от 12 , конечно идти.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
Великолепный фильм! Великолепные актеры! 10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
ё-моё, Дисней просто супермен какой-то... Душка, гений бизнеса, любимец публики, классный босс, отличный папа, между делом психотерапевт, который избавил писательницу от застарелой душевной травмы и подарил миру фильм, взявший сколько-то там Оскаров. Удивительно, что его не канонизировали.

А вот бедную Трэверс изобразили чопорной и вздорной теткой. Мне даже стало её жалко, хотя вряд ли ей бы понравилось, что её жалеют. Больше про неё не особо что понятно. Любила играть с подножным материалом, чай с молоком и папу. Фаррелл с белым конем где-то ещё был недавно, не?

Вообще Диснея я зауважала. За то, что фанател от Мэри Поппинс,которую я обожаю, и за то, что Мыша не продал. Мыш мне не нравится, но упертость - другое дело.

6/10, за Фаррелла и маленькую Памелу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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