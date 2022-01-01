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Спасти мистера Бэнкса Спасти мистера Бэнкса
Киноафиша Фильмы Спасти мистера Бэнкса Спасти мистера Бэнкса, 2013: актеры и роли
Saving Mr. Banks Спасти мистера Бэнкса 2013 / Великобритания / Австралия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Спасти мистера Бэнкса, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Ли Хэнкок Джон Ли Хэнкок John Lee Hancock
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Брэдли Уитфорд Брэдли Уитфорд Bradley Whitford Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Рут Уилсон Рут Уилсон Ruth Wilson Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман Jason Schwartzman
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