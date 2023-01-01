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Спасти мистера Бэнкса
Награды и номинации фильма Спасти мистера Бэнкса
Saving Mr. Banks
Спасти мистера Бэнкса
2013 / Великобритания / Австралия
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7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Спасти мистера Бэнкса
Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Оскар 2014
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая женская роль
Номинант
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
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