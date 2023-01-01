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Спасти мистера Бэнкса Спасти мистера Бэнкса
Киноафиша Фильмы Спасти мистера Бэнкса Награды и номинации фильма Спасти мистера Бэнкса
Saving Mr. Banks Спасти мистера Бэнкса 2013 / Великобритания / Австралия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Спасти мистера Бэнкса

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшая женская роль
Номинант
Награда Карла Формана за лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
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2023, США, биография, драма, исторический
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2023, Россия, комедия
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2023, США, триллер
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