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Зов джунглей Зов джунглей
Киноафиша Фильмы Зов джунглей
Jungle Beat: The Movie

Зов джунглей, 2020

2020 / ЮАР
5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фнип – прелестный пришелец из космоса. Его космический шаттл терпит крушение, и главный герой оказывается в красочных джунглях. Он напуган и одинок, но его встречают добродушные обитатели тропической чащи: суетливую мартышку и ее подругу-слониху. Манки и Труди с радостью приветствуют гостя, и вскоре они становятся закадычными друзьями. Фнип хочет вернуться домой, и его новые приятельницы готовы ему помочь. Веселая компания отправляется в увлекательное путешествие, а Гранос, глава пришельцев, тем временем собирается захватить Землю.

  • Создатели собирались провести масштабное мероприятие в связи с выходом мультфильма на экран, но из-за пандемии коронавируса были вынуждены поменять планы.
  • В мультипликационной ленте сочетается жанр роад-муви и направление космических приключений.
  • В сюжетных ходах истории и режиссерских приемах можно без труда рассмотреть отсылки и аналогии, вдохновившие создателей – «Король Лев», «Дом», «Ледниковый период» и другие любимые детьми и взрослыми мультфильмы.
  • У мультфильма нет возрастных ограничений, он имеет рейтинг G и подходит даже для самых маленьких зрителей.

Пришелец Фнип прилетает на Землю на космическом корабле, но терпит крушение. Очутившись в настоящих джунглях, он знакомится с компанией диких зверей. Вместе с обезьянкой Манки и слонихой Труди ему предстоит отправиться в большое путешествие, где он найдет новых друзей. Фнип пытается вернуться домой, однако у могучего предводителя пришельцев Граноса свои планы…

5.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 26 октября 2020
Премьера в мире 26 июня 2020
Возраст 6+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Брент Доуз
В ролях
Эд Кейр
Дэвид Менкин
Дэвид Ринтул
Гэвин Питер
Флорри Уилкинсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Зов джунглей 3 постера
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Зов джунглей смотреть онлайн

Зов джунглей
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Проснувшись однажды утром, некоторые животные в джунглях обнаруживают у себя способность говорить, а вместе с ней и скромного инопланетянина по имени Фнип. На его планете, Скалдроне, заслужить уважение можно, лишь захватывая другие планеты. Собственно с этой целью он и прилетел на Землю, где встретил энергичную обезьяну Манки, слона Труди, носорога с повадками собаки Рокки и ворчливого ежа Хамфри. Вместе с ними Фнип отправится на поиски своего корабля, чтобы вернуться домой. Зов…
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