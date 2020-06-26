Зов джунглей, 2020

Фнип – прелестный пришелец из космоса. Его космический шаттл терпит крушение, и главный герой оказывается в красочных джунглях. Он напуган и одинок, но его встречают добродушные обитатели тропической чащи: суетливую мартышку и ее подругу-слониху. Манки и Труди с радостью приветствуют гостя, и вскоре они становятся закадычными друзьями. Фнип хочет вернуться домой, и его новые приятельницы готовы ему помочь. Веселая компания отправляется в увлекательное путешествие, а Гранос, глава пришельцев, тем временем собирается захватить Землю.
Пришелец Фнип прилетает на Землю на космическом корабле, но терпит крушение. Очутившись в настоящих джунглях, он знакомится с компанией диких зверей. Вместе с обезьянкой Манки и слонихой Труди ему предстоит отправиться в большое путешествие, где он найдет новых друзей. Фнип пытается вернуться домой, однако у могучего предводителя пришельцев Граноса свои планы…