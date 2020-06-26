Зов джунглей, 2020

Наша рецензия

Проснувшись однажды утром, некоторые животные в джунглях обнаруживают у себя способность говорить, а вместе с ней и скромного инопланетянина по имени Фнип. На его планете, Скалдроне, заслужить уважение можно, лишь захватывая другие планеты. Собственно с этой целью он и прилетел на Землю, где встретил энергичную обезьяну Манки, слона Труди, носорога с повадками собаки Рокки и ворчливого ежа Хамфри. Вместе с ними Фнип отправится на поиски своего корабля, чтобы вернуться домой. Зов…