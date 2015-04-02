Меню
Замбезия. Трейлер

Дата публикации: 5 июня 2012
Замбезия – Это история молодого сокола Кая, который покинул родное гнездо, чтобы найти сказочную Замбезию – свободный город птиц. В самом сердце Африки, где-то между Мадагаскаром и Рио, собрались все виды птиц континета! Они живут дружно и беззаботно под самым носом хищников, под охраной особого отряда соколов-Ураганов. Но кое-кто собирается нарушить мирную жизнь города: ящер-птицеед Будзо считает, что непуганное птичье царство – это вызов принципу биологического равновесия. Проще говоря, город надо разрушить, а его обитателей – съесть. С таким врагом Ураганам не справиться без Кая! Полный приключений сюжет, головокружительные полеты над сказочно прекрасными ландшафтами, яркие краски и веселые ритмы Африки, колоритные персонажи – все это ждет зрителя в Замбезии!
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Мульт так себе. Сюжет понатырен из сотни подобных же мультов, ноль изюминки, ноль юмора (вялые попытки хоть как-то спасти положение с шутками проявляло существо по имени Изя, но получалось слабовато).



Несмотря на то, что смотрела в 3D и вроде экшн присутствовал, я первый раз в жизни уснула в кинотеатре, минут через 15 очнулась - ничего не поменялось, сюжетная нить не утерялась, видимо, теряться было нечему, думаю, что ничего выдающегося не пропустила.



Картинка, в принципе, яркая, движуха вроде происходит, но в целом ни о чем, проходной фильмец, саунд такой же никакой.



Ребенок мой поставил мульту 6/10, на мой взгляд, даже 5/10.
Роман Розанов 14 ноября 2018, 17:45
Оценка
Один из самых любимых мультфильмов в жизни. Я его предпочитаю смотреть один раз в год летом.
6.2 Замбезия
Замбезия комедия, анимация, 2012, ЮАР
