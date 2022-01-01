Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дженифер Льюис

Дженифер Льюис

Jenifer Lewis
Дженифер Льюис
Дженифер Льюис Jenifer Lewis
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 января 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Кинлок, Миссури, США
Рост
166 см
Биография Дженифер Льюис

Фильмография Дженифер Льюис
Dolly Parton's Christmas on the Square
Dolly Parton's Christmas on the Square
мюзикл 2020, США
5.0
Замбезия
Замбезия
комедия, анимация 2012, ЮАР
6.0
Принцесса и лягушка
Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.0
Шашлык
Шашлык
комедия 2004, США
3.0
Изгой
Изгой
приключения, драма 2000, США
8.0
Жена священника
Жена священника
комедия, семейный, драма, фэнтези, мелодрама 1996, США
5.0
Девушка №6
Девушка №6
комедия, драма 1996, США
5.0
Все фильмы
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши