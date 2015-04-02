Охота
– После развода Лукас находит новую подругу, новую работу и стремится восстановить отношения со своим сыном-подростком Маркусом. Увы, подчас жизнь преподносит сюрпризы, которых не пожелаешь и врагу — накануне Рождества дочь лучшего друга Лукаса обвиняет его в сексуальных домогательствах.
Как-то слишком быстро поверили, осудили и отреклись. Страшно, когда вот так, легко взяли и зачеркнули жирной черной линией.
А Лукас - классный мужик, далеко не каждый, наверное, смог бы так держаться, когда один против всех. Точнее, все против одного.
Миккельсен ожидаемо и неподражаемо хорош.
Авторизация по e-mail