Дата публикации: 18 мая 2012
Охота – После развода Лукас находит новую подругу, новую работу и стремится восстановить отношения со своим сыном-подростком Маркусом. Увы, подчас жизнь преподносит сюрпризы, которых не пожелаешь и врагу — накануне Рождества дочь лучшего друга Лукаса обвиняет его в сексуальных домогательствах.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Внутренне готовилась к гораздо более тяжелому фильму. А оказалось, что всё не так страшно. Разговоры взрослых людей о пиписке Лукаса, причём на полном серьёзе, так вообще абсурд и комедь.

Как-то слишком быстро поверили, осудили и отреклись. Страшно, когда вот так, легко взяли и зачеркнули жирной черной линией.

А Лукас - классный мужик, далеко не каждый, наверное, смог бы так держаться, когда один против всех. Точнее, все против одного.

Миккельсен ожидаемо и неподражаемо хорош.
