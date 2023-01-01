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Охота
Награды и номинации фильма Охота
Jagten
Охота
2012 / Дания
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8.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Награды и номинации фильма Охота
Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2012
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Оскар 2014
Лучший фильм на иностранном языке
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