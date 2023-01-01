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Охота Охота
Киноафиша Фильмы Охота Награды и номинации фильма Охота
Jagten Охота 2012 / Дания
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Награды и номинации фильма Охота

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2012 Каннский кинофестиваль 2012
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
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