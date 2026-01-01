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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Ларс Ранте
Lars Ranthe
Киноафиша
Персоны
Ларс Ранте
Ларс Ранте
Lars Ranthe
Дата рождения
26 августа 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Копенгаген, Дания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.5
Мост
(2011)
7.9
Охота
(2012)
7.9
Настанет день
(2016)
Фильмография Ларс Ранте
6.8
Тайны по соседству
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2025, Дания
7.3
Последний викинг
Back to Reality
комедия
2025, Дания
Смотреть трейлер
5.6
Может быть, Малыш 2
Bytte bytte baby 2
комедия
2024, Дания
6.7
Børnene fra Sølvgade
Børnene fra Sølvgade
семейный
2024, Дания
7.5
Бигуди Кармен
драма
2022, Дания
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7.5
Каштановый человечек
драма, триллер, детектив
2021, Дания
7.7
Еще по одной
Another round / Druk
комедия, драма
2020, Дания / Швеция / Нидерланды
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Рецензия
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6.5
Наедине
драма, криминал, детектив
2019, Дания
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