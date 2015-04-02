Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зверолэнд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мы - Миллеры Мы - Миллеры
Киноафиша Фильмы Мы - Миллеры Отзывы о фильме «Мы - Миллеры»
We're the Millers Мы - Миллеры 2013 / США
8.0 Оцените
126 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Мы - Миллеры»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Давно так много не смеялся в кинотеатре. Фильм просто улётный! Шутки и приколы без перерыва, все актёры в кассу, никто не выпадал из ансамбля. Идти лучше компанией, мы ходили утром и потом ещё весь день со смехом вспоминали моменты из фильма. Настроение поднимает на раз, причём с первых же кадров. Ааааа!!! Вспоминаю и хочу ещё раз пересмотреть.=)

10/10 однозначно, образец жанра!

P.S. Не спешите уходить сразу после фильма, на титрах показали приколы со съёмок. Как они разыграли Дженифер Энистон это просто БОМБА!!! Даже слеза навернулась в память о сериале "Друзья", Джен сама чуть не заплакала.=)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР КОМедИЯ !!!! Очень смешная и с очень клёвым сценарием. ✊



9\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Откровенно сортирного юмора вроде не было. Если генитальный, то да, многие смешные моменты эту тему эксплуатируют.

Здоровый цинизм, украшенный розочками из семейных ценностей.

За Энистон совсем не радостно. Стерва с хорошей фигурой - это уже было в Несносных боссах.

5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Не зря такие отзывы хорошие, комедия супер! Отличный юмор! Дж Энистон конечна..... такое отличие между телом и лицом., не в пользу последнего увы.. Но так смешно, приятно, хочу еще раз!

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ширин999 2 апреля 2015, 12:51
Ну да, немного переборщили с анально-генитальным юмором, но в целом действительно смешно. Семья рулит.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Прикольный кин

Туалетный юмор присутствует,но не переборщили

Энистон хороша,хотя стриптизерша из нее никакая

Судейкис и семья рулит!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
8.4/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Макусим 25 октября 2015, 23:01
Оценка
Полное г...о!!!
25 октября 2015, 23:01 Ответить
Irisha1989 19 февраля 2016, 00:10
Классная, смешная, легкая комедия!!!
19 февраля 2016, 00:10 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду! 3 комментария
Приключения аргонавтов
Приключения аргонавтов 4 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 8 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов 2 комментария
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг 4 комментария
Five Nights at Freddy's 3 комментария
Барби
Барби 1 комментарий
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы 39 комментариев
Праведник
Праведник 129 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 17 комментариев
Тетрис
Тетрис 3 комментария
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин 10 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Бюро магических услуг
Бюро магических услуг
2023, Австралия, фэнтези
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду!
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши