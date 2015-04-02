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Мы - Миллеры
Отзывы о фильме «Мы - Миллеры»
We're the Millers
Мы - Миллеры
2013 / США
Трейлер
8.0
Оцените
126
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Давно так много не смеялся в кинотеатре. Фильм просто улётный! Шутки и приколы без перерыва, все актёры в кассу, никто не выпадал из ансамбля. Идти лучше компанией, мы ходили утром и потом ещё весь день со смехом вспоминали моменты из фильма. Настроение поднимает на раз, причём с первых же кадров. Ааааа!!! Вспоминаю и хочу ещё раз пересмотреть.=)
10/10 однозначно, образец жанра!
P.S. Не спешите уходить сразу после фильма, на титрах показали приколы со съёмок. Как они разыграли Дженифер Энистон это просто БОМБА!!! Даже слеза навернулась в память о сериале "Друзья", Джен сама чуть не заплакала.=)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР КОМедИЯ !!!! Очень смешная и с очень клёвым сценарием. ✊
9\10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Откровенно сортирного юмора вроде не было. Если генитальный, то да, многие смешные моменты эту тему эксплуатируют.
Здоровый цинизм, украшенный розочками из семейных ценностей.
За Энистон совсем не радостно. Стерва с хорошей фигурой - это уже было в Несносных боссах.
5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Не зря такие отзывы хорошие, комедия супер! Отличный юмор! Дж Энистон конечна..... такое отличие между телом и лицом., не в пользу последнего увы.. Но так смешно, приятно, хочу еще раз!
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Ширин999
2 апреля 2015, 12:51
Ну да, немного переборщили с анально-генитальным юмором, но в целом действительно смешно. Семья рулит.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
Прикольный кин
Туалетный юмор присутствует,но не переборщили
Энистон хороша,хотя стриптизерша из нее никакая
Судейкис и семья рулит!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Энки
2 апреля 2015, 12:51
8.4/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Макусим
25 октября 2015, 23:01
Оценка
Полное г...о!!!
25 октября 2015, 23:01
0
0
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Irisha1989
19 февраля 2016, 00:10
Классная, смешная, легкая комедия!!!
19 февраля 2016, 00:10
0
0
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10/10 однозначно, образец жанра!
P.S. Не спешите уходить сразу после фильма, на титрах показали приколы со съёмок. Как они разыграли Дженифер Энистон это просто БОМБА!!! Даже слеза навернулась в память о сериале "Друзья", Джен сама чуть не заплакала.=)
9\10
Здоровый цинизм, украшенный розочками из семейных ценностей.
За Энистон совсем не радостно. Стерва с хорошей фигурой - это уже было в Несносных боссах.
5/10
9/10
Туалетный юмор присутствует,но не переборщили
Энистон хороша,хотя стриптизерша из нее никакая
Судейкис и семья рулит!✊
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