Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дружинники
Фильмы похожие на Дружинники
Neighborhood Watch
Дружинники
2012 / США
Смотреть трейлер
6.8
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Дружинники
Вся информация о фильме
Киану
комедия
2016, США
6.0
Между делом
комедия
2014, США
6.0
Типа копы
комедия, боевик
2014, США
7.0
Кадры
комедия
2013, США
7.0
Отец-молодец
комедия
2013, США
7.0
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
боевик, комедия
2013, США
5.0
Грязная кампания за честные выборы
комедия
2012, США
8.0
Как украсть небоскреб
комедия, боевик
2011, США
7.0
Большой год
комедия
2011, США
6.0
Нянь
комедия
2011, США
7.0
Безбрачная неделя
комедия
2011, США
7.0
Сайрус
комедия
2010, США
7.0
Затерянный мир
приключения, комедия, фантастика
2009, США
6.0
Формула любви для узников брака
комедия
2009, США
7.0
Снежный человек
комедия
2008, США
6.0
Школа выживания
комедия
2008, США
6.0
Вышибалы
комедия
2004, США / Германия
4.0
Старски и Хатч
боевик, комедия
2004, Великобритания / Южная Корея
7.0
Голый пистолет
комедия
, США
0.0
Мой друг - гей
комедия
2014, США
5.0
Дон Верден
комедия
2015, США
5.0
Хорошие дети
комедия
2016, США
6.0
Пляжный бездельник
комедия
2019, США
4.0
Отчаянные аферистки
комедия
2021, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить