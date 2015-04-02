Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дружинники
Отзывы о фильме «Дружинники»
Neighborhood Watch
Дружинники
2012 / США
Трейлер
6.8
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Дружинники»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Несмешная не комедия, но прикольный фильм в стиле Comedy Club, хотя Comedy Club чтобы достигнуть уровня шуток в этом фильме ещё работать, работать и работать и тогда они ещё может быть подойдут к уровню той околесицы, которая звучит с экрана. Бен Стиллер, бюджетный вариант Адама Сэндлера (а в свою очередь Адам Сэндлер - это малобюджетный вариант Сильвестра Сталлоне, Аль Пачино, Николаса Кейджа, Хью Гранта и т.д.) играет комедию и драму, фантастический триллер и детектив и наверное что-то ещё, то есть те жанры, которые в себя включает этот фильм, чтобы было что показывать. Неожиданные повороты сюжета поддерживают интригу и позволяют досмотреть фильм до конца, хотя складывается впечатление, что эти наивные шутки-приколы столь бесхитростны, что смеяться довольно натужно и смеяться право не смешно. Объективности ради следует заметить, что по сравнению с голливудскими комедиями, которые демонстрируются на канале ТНТ и представляют из себя вне зависимости от бюджета и звёздности актёров несусветную чушь, этот фильм, благодаря прикольному юмору от компании придурков, которых играют актёры и заложенной в нём интриге сюжета - настоящий шедевр, хотя и явно уступает картине "Третий лишний". Один раз можно посмотреть без сожаления. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
✊ Фильм СУПЕРСКИЙ !!!!!
ржака полная . Актёрский состав просто отличный . Кароче фильм очень позитивный.
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Queen Julia да ну вас !!!! Вы какие то все скучные ✊ Вам что по 50 лет ???
Фильм афигенный , куча смешных моментов ( да они пошлые , но это ещё и круче )
Да из-за одного актёрского состава , фильм уже ЛУЧШИЙ !!!! ✊
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
MariaAlexandrovna
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Плоский юмор и меня накрыл шок стиллер уже ТАКОЙ старый?? Ай я яй.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Папы против мам
8 комментариев
Непослушная
40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
175 комментариев
Чебурашка
358 комментариев
Праведник
57 комментариев
Сын
4 комментария
Мой любимый призрак
4 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Отзывы
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Непослушная
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Отзывы
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
9/10
Фильм афигенный , куча смешных моментов ( да они пошлые , но это ещё и круче )
Да из-за одного актёрского состава , фильм уже ЛУЧШИЙ !!!! ✊
9/10
Авторизация по e-mail