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Дружинники Дружинники
Киноафиша Фильмы Дружинники Отзывы о фильме «Дружинники»
Neighborhood Watch Дружинники 2012 / США
6.8 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Дружинники»

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Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Несмешная не комедия, но прикольный фильм в стиле Comedy Club, хотя Comedy Club чтобы достигнуть уровня шуток в этом фильме ещё работать, работать и работать и тогда они ещё может быть подойдут к уровню той околесицы, которая звучит с экрана. Бен Стиллер, бюджетный вариант Адама Сэндлера (а в свою очередь Адам Сэндлер - это малобюджетный вариант Сильвестра Сталлоне, Аль Пачино, Николаса Кейджа, Хью Гранта и т.д.) играет комедию и драму, фантастический триллер и детектив и наверное что-то ещё, то есть те жанры, которые в себя включает этот фильм, чтобы было что показывать. Неожиданные повороты сюжета поддерживают интригу и позволяют досмотреть фильм до конца, хотя складывается впечатление, что эти наивные шутки-приколы столь бесхитростны, что смеяться довольно натужно и смеяться право не смешно. Объективности ради следует заметить, что по сравнению с голливудскими комедиями, которые демонстрируются на канале ТНТ и представляют из себя вне зависимости от бюджета и звёздности актёров несусветную чушь, этот фильм, благодаря прикольному юмору от компании придурков, которых играют актёры и заложенной в нём интриге сюжета - настоящий шедевр, хотя и явно уступает картине "Третий лишний". Один раз можно посмотреть без сожаления. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
✊ Фильм СУПЕРСКИЙ !!!!! ржака полная . Актёрский состав просто отличный . Кароче фильм очень позитивный.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Queen Julia да ну вас !!!! Вы какие то все скучные ✊ Вам что по 50 лет ???



Фильм афигенный , куча смешных моментов ( да они пошлые , но это ещё и круче )

Да из-за одного актёрского состава , фильм уже ЛУЧШИЙ !!!! ✊



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Плоский юмор и меня накрыл шок стиллер уже ТАКОЙ старый?? Ай я яй.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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